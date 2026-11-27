Bărbatul de 58 de ani, suspectat că și-ar fi omorât iubita de 61 de ani, după care i-ar fi dezmembrat corpul și l-ar fi îngropat pe un teren din raionul Sîngerei, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Bălți.

Potrivit poliției, crima ar fi fost comisă la sfârșitul lunii septembrie, însă a fost descoperită abia în urma cercetărilor inițiate după dispariția femeii.

Femeia, originară din municipiul Bălți, nu mai fusese văzută de rude și cunoscuți din 27 septembrie. Dispariția acesteia a fost anunțată organelor de drept pe 3 noiembrie.

În timpul verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul le-ar fi spus apropiaților că femeia a plecat în Turcia pentru a procura marfă destinată magazinului pe care îl deținea.

Ce au descoperit polițiștii în urma investigațiilor

Investigațiile au scos la iveală o altă versiune a evenimentelor. La sfârșitul lunii septembrie, între cei doi ar fi izbucnit un conflict în locuința victimei. În timpul altercației, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul, iar femeia ar fi decedat în urma loviturii.

Ulterior, suspectul ar fi dezmembrat cadavrul, ar fi pus fragmentele în două valize și le-ar fi transportat cu mașina într-o localitate din raionul Sîngerei. Acolo, rămășițele ar fi fost îngropate pe un teren care aparținea victimei.

Bărbatul a fost reținut pe 24 noiembrie pentru 72 de ore și plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.

Rămășițele femeii - găsite de polițiști

Pe 25 noiembrie, polițiștii și specialiștii au efectuat săpături pe terenul indicat, unde au descoperit și ridicat rămășițele femeii. Acestea au fost transmise pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru omor.

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