Autoritățile de la Chișinău insistă că liderul separatist poate fi împiedicat să părăsească țara, măsură anunțată recent. Asta chiar dacă experții în acest domeniu au declarat că nu există nicio prevedere legală de a-i interzice lui Vadim Krasnoselski să plece din Republica Moldova pe o perioadă de cinci ani. De fiecare dată când sunt întrebate, autoritățile centrale nu explică clar care este temeiul legal al acestei măsuri. Și de această dată, atât Grosu, cât și Sandu afirmă că interdicția are acoperire legală.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Sunt instrumente legale care vor fi aplicate în cazul în care această persoană va intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

-Care este cadrul legal?

-Cadrul legal la Guvern vă rog. Ei o să vă răspundă exact.

- Guvernul ne redirecționează.

- Eu știu că ei știu și ei știu că eu știu că ei știu.

-Nouă de ce nu vor să ne spună?

-O să vă spună.”

Este încă o declarație prin care Igor Grosu evită să explice în baza cărui cadru legal Vadim Krasnoselski poate fi menținut pe teritoriul țării, în ciuda avertismentelor și semnalelor de alarmă venite din partea experților. Și șefa statului Maia Sandu este sigură că interdicția este legală.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Poate fi pusă în aplicare, doar că pe segmentul care îl controlează autoritățile noastre constituționale. Pe partea ucraineană nu cred că cineva poate să-și asume acest angajament.”

Totodată, Maia Sandu a comentat și decizia liderului separatist de a se întoarce în Republica Moldova.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu știu dacă el a venit înapoi pentru că Moscova a vrut să vină înapoi. Pot să admit și situația în care la Moscova nu-i foarte bine să rămâi în aceste zile.”

La începutul lunii noiembrie, Vadim Krasnoselski a fost decorat de Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse. A doua zi, Chișinăul a condamnat gestul Moscovei și a anunțat că liderului separatist îi vor fi aplicate măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani. Într-un interviu pentru agenția rusă RIA Novosti, Krasnoselski a declar că nu există niciun document oficial prin care să-i fie aplicată această interdicție. Guvernul a reiterat că acesta nu va putea părăsi țara prin punctele oficiale de frontieră timp de cinci ani, în ciuda avertizărilor făcute de experții, care spun că legea nu permite restricționarea plecării unui cetățean străin fără condamnare.