Forțele ucrainene au reușit pentru prima dată să doboare o dronă rusă cu motor cu reacție folosind un laser, o tehnică de ultimă generație care se află încă în stadiul experimental, a declarat vineri pentru AFP platforma guvernamentală ucraineană dedicată tehnologiilor de apărare, Brave1.

„Recent au apărut online imagini care arată un sistem laser ucrainean utilizat în luptă pentru a intercepta o dronă inamică cu reacție”, a precizat serviciul de comunicare al acestei structuri, care coordonează și finanțează inovațiile din domeniul apărării.

„Acest sistem a fost dezvoltat de beneficiarul unei subvenții din cadrul programului Brave1 și utilizat în luptă de o echipă privată de apărare aeriană”, a mai spus sursa citată.

„O tehnologie experimentală”

„O primă interceptare reușită nu înseamnă că o tehnologie este pregătită pentru o implementare la scară largă. În prezent, apărarea antiaeriană cu laser rămâne o tehnologie experimentală”, a adăugat Brave1, menționând totodată că există cel puțin „șapte echipe” care lucrează în Ucraina la aceste sisteme de armament.

Serghei Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski, a publicat miercuri un videoclip în care se vedea o țintă prăbușindu-se.

Potrivit acestuia, era vorba de o dronă cu reacție rusească de tip Geran care a fost doborâtă, pentru „prima dată”, de un dispozitiv laser.

Acest dispozitiv, denumit Blysk, a fost dezvoltat de compania Carmine Sky și apăra, în acest caz concret, o „infrastructură critică” din Ucraina, a adăugat Beskrestnov.

Ucraina se confruntă în permanență cu valuri de drone și rachete rusești care îi atacă infrastructurile industriale și energetice, scrie hotnews.ro

În ultimele luni, Moscova utilizează pe scară largă drone cu reacție, mai rapide și mai greu de neutralizat.

Sistemul de apărare este ieftin

Brave1 a mai transmis în comunicatul de presă că costul unei lovituri cu laser este mai mic decât cel al unei rafale de mitralieră.

Totuși, a subliniat că „apărarea antiaeriană cu laser se numără printre cele mai complexe și mai exigente priorități” ale programului său de finanțare.

„Spre deosebire de sectoarele dronelor FPV sau al munițiilor, acest domeniu prezintă o barieră ridicată la intrare, din cauza complexității tehnice și a volumului relativ limitat de lucrări de cercetare și dezvoltare desfășurate anterior în Ucraina” pe această temă, a precizat Brave1.

Potrivit acestei platforme, armele cu laser fac obiectul cercetărilor încă din anii 1970, dar au fost integrate în sisteme operaționale doar „într-o mână de țări”, iar interceptarea țintelor aeriene în situații de luptă „rămâne un fenomen rar”.

Brave1 a îndemnat, de asemenea, toți actorii ucraineni din acest sector „să mențină securitatea operațională” și să „se abțină de la divulgarea informațiilor sensibile” privind această tehnologie.