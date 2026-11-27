Cafeneaua din Bălți, unde 94 de persoane au suferit intoxicații alimentare, printre care 18 copii și o femeie însărcinată, a fost închisă oficial. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus suspendarea activității localului, după ce verificările au scos la iveală mai multe nereguli. Mai mult, aceeași bacterie care a provocat îmbolnăvirile, Salmonella Enteritidis, a fost depistată și la o fermă de găini ouătoare care livra ouă cafenelei. Deocamdată, autoritățile nu pot confirma că ferma este sursa focarului.

Potrivit ANSA, în urma investigațiilor, Salmonella Enteritidis a fost identificată atât în probele de mâncare prelevate din cafenea, cât și la o fermă de găini ouătoare care furniza ouă localului.

Instituția precizează însă că depistarea aceluiași serotip nu demonstrează automat că ferma a provocat focarul de toxiinfecție alimentară.

„Identificarea aceluiași serotip constituie un element relevant pentru anchetă, dar nu stabilește, prin ea însăși, sursa focarului”, menționează ANSA.

În urma confirmării bacteriei, autoritățile au impus restricții pentru găinile infectate, iar ouăle provenite de la acestea au fost retrase de la comercializare. Măsurile au fost luate pentru protejarea consumatorilor, fără a anticipa concluziile anchetei privind o eventuală legătură cu îmbolnăvirile de la Bălți.

Salmonella, găsită în sosul pentru sushi, creveți și anghilă

În timpul controalelor efectuate la cafenea, inspectorii au prelevat 16 probe. Rezultatele analizelor au arătat prezența bacteriei Salmonella în sosul „Spice” folosit pentru sushi, în creveții fierți și în fileul de anghilă.

Alte șase probe, inclusiv cele prelevate de pe ustensile, au indicat prezența bacteriilor coliforme. Într-o probă de somon congelat au fost depistați stafilococi.

ANSA a verificat și agenții economici de la care cafeneaua procura pește și creveți. Probele prelevate de la aceștia nu au indicat prezența bacteriei Salmonella.

Totodată, testele au ieșit negative în cazul a 16 dintre cei 19 angajați ai localului.

Cafeneaua avea autorizație din 2020, dar asta nu o scutea de controale

ANSA precizează că suspendarea oficială a activității localului este o măsură diferită de închiderea benevolă anunțată de administrația cafenelei pe 16 noiembrie.

Localul deținea o autorizație sanitar-veterinară eliberată în 2020, fără termen de valabilitate. Potrivit instituției, acest lucru nu înseamnă că agentul economic era scutit de obligația de a respecta permanent normele de siguranță alimentară sau de controalele autorităților.

„Termenul nelimitat al autorizației nu înlătură obligația operatorului de a respecta permanent cerințele de siguranță a alimentelor și nu împiedică aplicarea, în condițiile legii, a măsurilor de control, inclusiv suspendarea activității”, explică ANSA.

94 de persoane, victime ale focarului de toxiinfecție alimentară

Focarul de toxiinfecție alimentară a fost înregistrat în perioada 6–15 noiembrie. În total, 94 de persoane s-au intoxicat, printre care 18 copii și o femeie însărcinată. Trei dintre pacienți au ajuns în stare gravă.

Primele cazuri au apărut la începutul lunii noiembrie, iar prima persoană a fost internată la Spitalul Clinic Bălți pe 8 noiembrie.

Anterior, inspectorii ANSA au depistat în bucătăria cafenelei materie primă expirată, dar și carne de pasăre decongelată și recongelată, care nu avea etichetă.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Gașnaș, în perioada 6–16 noiembrie, cafeneaua a găzduit aproximativ 12 evenimente private, la care au participat peste 80 de persoane.

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