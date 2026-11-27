Vremea se răcește considerabil în următoarele zile. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring anunță că, la începutul lunii decembrie, vom avea nopți cu până la minus opt grade Celsius. Totodată, răcirea va fi însoțită și de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În acest context Administrația Națională a Drumurilor îndeamnă șoferii să manifeste prudență în trafic.

Vremea se răcește de la o zi la alta. Potrivit prognozei publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în Chișinău, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, temperaturile vor coborî până la minus două grade Celsius, iar pe parcursul zilei de sâmbătă nu vor depăși zero grade. Tot sâmbătă sunt așteptate ninsori slabe. Ulterior, gerul se va intensifica. Duminică noaptea, mercurul din termometre va coborî până la minus 5 grade, iar luni și marți, minimele vor ajunge la minus 7 și, respectiv, minus 9 grade Celsius. Nici pe parcursul zilei temperaturile nu vor crește prea mult. În primele zile ale lunii decembrie, maximele vor oscila între minus două și zero grade.

PROGNOZA METEO 28 NOIEMBRIE – 3 DECEMBRIE

28 NOIEMBRIE: -2°C / 0°C

29 NOIEMBRIE: -5°C / -2°C

30 NOIEMBRIE: -7°C / -2°C

1 DECEMBRIE: -9°C / -2°C

2 DECEMBRIE: -9°C / -2°C

3 DECEMBRIE: -6°C / -2°C

Ghenadie ROȘCA, DIRECTORUL AUTORITĂȚII DE METEOROLOGIE ȘI MONITORING: „În următoarele zile, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu prognozează să avem o vreme destul de rece pentru această perioadă, pentru că în următoarele cinci zile temperaturile vor fi într-o tendință de scădere. Pentru noaptea următoare ne așteptăm la valori termice între minus 5 și 0 grade Celsius, ca spre data de 2 decembrie să avem între minus 12 și minus 7 grade Celsius.”

Potrivit specialiștilor, aceste valori sunt mai mici decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. În mod normal, temperatura medie pentru această perioadă ar trebui să fie cuprinsă între plus 1 și plus 3 grade Celsius.

Ghenadie ROȘCA, DIRECTORUL AUTORITĂȚII DE METEOROLOGIE ȘI MONITORING: „Dar nu este o noutate pentru noi, să zicem așa, că am mai avut și în anii precedenți astfel de valori termice. Dar, de obicei, pe teritoriul țării, în ultimii ani se atestă vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Anul acesta, în perioada aceasta, va fi un pic mai rece decât este preconizat din punct de vedere climatic.”

Potrivit datelor meteo internaționale, țara noastră va fi acoperită de un ciclon care va aduce ninsori puternice, iar stratul de zăpadă ar putea atinge în unele regiuni ale țării până la 20 cm.

Ion INDRICEAN, ȘEF SERVICIUL OPERATIV ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A DRUMURILOR: „Aceste condiții pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului pe carosabil. Pentru a preveni situațiile de risc și a circula în siguranță Administrația Națională a Drumurilor recomandă conducătorilro auto să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzptor pentru sezonul rece."

Dina MUNTEANU, REPORTER PRO TV: „Prima lună de iarnă ar putea aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, dar și precipitații mai frecvente. Este prognoza conturată de mai multe servicii meteorologice internaționale, care anticipează o vreme mai blândă în mare parte a Europei, inclusiv în regiunea noastră. Asta nu înseamnă însă că vom scăpa de episoadele de ger sau de ninsoare.”

Potrivit prognozei sezoniere publicate de Serviciul european Copernicus, temperaturile din această iarnă ar putea fi mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a Europei. Prognozele sezoniere indică tendințe generale și nu pot stabili cu exactitate când vor veni episoadele de frig sau dacă vom avea zăpadă de sărbători.