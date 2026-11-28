Un copil de 11 ani a fost lovit de un automobil, în timp ce traversa regulamentar strada, pe o trecere pentru pietoni din capitală. Pietonul a fost transportat la spital.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 17:00, pe bulevardul Mircea cel Bătrân.

Preliminar, la volanul automobilului de marca Mercedes se afla un tânăr de 28 de ani. Acesta ar fi lovit copilul în timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni nedirijată.

În urma impactului, acesta a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

Polițiștii documentează cazul.