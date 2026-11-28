Haos, claxoane și nervi în trafic, în prima zi de funcționare a noilor semafoare din zona nodului rutier Ismail. În apropiere de Gara de Nord s-au format ambuteiaje, iar mai mulți șoferi spun că au stat zeci de minute în coloane și că nu mai înțeleg cum să se deplaseze prin intersecții. Alții, dimpotrivă, consideră că noile semafoare vor fluidiza traficul și vor contribui la prevenirea accidentelor.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „De astăzi, șoferii care traversează zona podului Ismail trebuie să se obișnuiască cu o nouă organizare a traficului. Cele șapte semafoare au fost pornite, însă primele ore au arătat că adaptarea nu este tocmai ușoară. În zona Gării de Nord s-au format ambuteiaje, iar circulația a fost îngreunată și de un accident rutier”.

Cele șapte obiective de semaforizare au fost instalate în mai multe puncte din zona nodului Ismail, inclusiv la intersecțiile străzilor Ismail, Vadul lui Vodă și Tudor Vladimirescu, precum și Ismail și Uzinelor. Semafoare au fost montate și la trecerile pentru pietoni din apropierea Autogarii de Nord, pe străzile Uzinelor și Ismail .

Părerile șoferilor au fost împărțite. Unii s-au plâns că circulația a devenit și mai dificilă și că nu reușesc să se descurce în noua organizare a traficului.

„Haos, haos peste măsură, în jumătate de oră am ajuns aici de la benzinărie. În jumătate de oră. -Era mai ușor fără semafoare?

-Sigur era mai ușor. Uitați-vă singuri, nu se înțelege nimic ce îi aici. Într-o parte e verde, într-o parte e roșu. Toți merg haotic. Rău, rău de tot”.

„Eu consider că aici e un coșmar adevărat. Și așa erau ambuteiaje mari, iar acum este groaznic”.

Alți conducători auto spun că semafoarele sunt binevenite, chiar dacă va fi nevoie de timp pentru acomodare.

„Neobișnuit până ce. Pentru noi care circulăm des aici. -Este mai ușor sau mai greu? -Până ce este mai ușor, dar trebuie să ne acomodăm”.

„Mie îmi place că au pus semafor, este mai ușor de trecut pe rând. Aici des erau accidente, acum cred că va fi mai ușor”.

Polițiștii au supravegheat traficul cu ajutorul dronelor și au dirijat circulația acolo unde a fost nevoie.

Ana CHISELIȚA, OFIȚER PRESĂ INSP: „Pentru siguranța la trafic, poliția națională recomandă conducătorilor auto să acorde în primul rând o atenție sporită, să fie atenți la noile marcaje și semafoarele care sunt deja puse în funcțiune”.

Sistemul nou de semaforizare va fi testat timp de două săptămâni, perioadă în care specialiștii vor monitoriza traficul și vor putea face ajustări.