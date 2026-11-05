Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață, între localitățile Baimaclia și Tartaul, raionul Cantemir.

Potrivit poliției, un șofer de 54 de ani, aflat la volanul unui automobil Honda, a lovit din spate o căruță care se deplasa în aceeași direcție.

În urma impactului violent, căruțașul a suferit traumatisme incompatibile cu viața, medicii nemaiputând face nimic pentru a-l salva.

Șoferul automobilului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliția continuă cercetările.