Soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu, se numără printre persoanele implicate în accidentul rutier produs sâmbătă în județul Vaslui, România, în urma căruia a murit directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, Lilia Dragneva. Femeia se află în stare satisfăcătoare, nu a fost internată în spital și este în Republica Moldova, au confirmat responsabilii Ministerului Culturii pentru PRO TV.

Lilia Dragneva se afla într-un automobil alături de alte trei persoane, când mașina s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului, o altă femeie și-a pierdut un braț, iar celelalte două persoane au fost transportate la spital. Toate făceau parte dintr-o delegație din Republica Moldova.

Vestea morții Liliei Dragneva a fost anunțată de colegii săi de la Centrul pentru Artă Contemporană, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Aceștia au transmis condoleanțe familiei și au amintit de contribuția sa la dezvoltarea comunității artistice. Și Ministerul Culturii deplânge decesul Liliei Dragneva, despre care spune că a avut un rol important în coordonarea expozițiilor și proiectelor culturale, dar și în promovarea creației artistice peste hotarele țării. Accidentul în care și-a pierdut viața s-a produs sâmbătă la amiază, într-o localitate din județul Vaslui. Automobilul în care Dragneva se afla alături de alte trei persoane s-a izbit de un cap de pod, în apropierea unei treceri la nivel cu calea ferată.

Cum s-ar fi produs accidentul

Din primele informații, șoferul, un bărbat de 62 de ani, ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns pe sensul opus de mers, unde a lovit un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat. Toate celelalte trei persoane au fost transportate la spital. Două s-au ales cu leziuni ușoare, pe când a treia se află în stare gravă. Polițiștii l-au testat la acool pe șofer, rezultatul fiind negativ.

Cele patru persoane făceau parte dintr-o delegație din Republica Moldova. Persoanele participaseră la un eveniment dedicat monumentului „Tradiție și viitor”.

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