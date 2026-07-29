Deputații Adunării Populare a Găgăuziei cer Parlamentului de la Chișinău să suspende examinarea proiectului de modificare a Codului electoral, programată pentru ședința de mâine. Ei susțin că inițiativa a fost înregistrată în grabă, fără consultări, și reclamă faptul că au avut la dispoziție doar patru ore pentru a-și expune punctul de vedere asupra modificărilor propuse. Între timp, liderul partidului de guvernare a declarat că nu vede motive pentru amânarea votului.

Reprezentanții Adunării Populare de la Comrat au venit astăzi la Chișinău pentru a-și exprima nemulțumirea față de modificările propuse la Codul electoral, care urmează să stabilească noile reguli de organizare a alegerilor în autonomie. Conducerea Adunării Populare susține că proiectul înaintat de partidul de guvernare limitează atribuțiile autonomiei în organizarea scrutinelor și contravine Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei.

Valentin GAIDARJI, PREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „Acțiuni neprietenești și lipsa unui dialog deschis din partea deputaților Republicii Moldova în procesul de introducere a schimbărilor în Legea privind modificarea Codului Electoral, în ceea ce privește alegerile din Găgăuzia.”

Reprezentanții Adunării Populare susțin că deputații PAS au înregistrat în grabă proiectul de modificare a Codului electoral, care stabilește noi reguli pentru organizarea alegerilor în autonomie. Ei afirmă că nu au avut suficient timp pentru a analiza documentul și a-și prezenta poziția asupra modificărilor propuse

Gheorghi LEICIU, VICEPREȘEDINTELE ADUNĂRII POPULARE A AUTONOMIEI GĂGĂUZE: „Considerăm că termenul stabilit de Cancelaria de Stat - de la ora 18:05 din 27 iulie până la ora 12:00 din 28 iulie - este, evident, insuficient, are un caracter formal și nu asigură posibilitatea unei examinări corespunzătoare a proiectului și a formulării unei poziții argumentate de către Comitetul Executiv.”

Conducerea Adunării Populare a cerut Parlamentului un termen rezonabil pentru a analiza proiectul și a-și prezenta poziția, solicitând totodată retragerea acestuia de pe ordinea de zi a ședinței de mâine. Aleșii locali au cerut și o nouă întrevedere cu președinta țării, președintele Parlamentului și prim-ministrul, pentru a discuta problemele din autonomie și a identifica o soluție privind organizarea alegerilor din regiune.

Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat însă că nu vede motive pentru amânarea examinării proiectului. Potrivit acestuia, autoritățile de la Comrat au avut suficient timp să adopte regulile necesare pentru organizarea alegerilor, amânate de mai bine de jumătate de an.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Noi a trebuit să preluăm acele modificări și ne-am asumat decizia politică de a însera aceste particularități în Codul electoral. Eu cred că, până la urmă, acesta este cel mai bine pentru țară: trebuie să existe o lege unică, organică. Este Codul electoral și care trebuie să prevadă reglementări privind desfășurarea tuturor tipurilor de alegeri pe teritoriul Republicii Moldova, fără legea legilor, legea nu știu cui și așa mai departe.”

Igor Grosu a declarat că noul Cod electoral va include și prevederi care țin de statutul special al Găgăuziei. Blocajul privind organizarea alegerilor în autonomie durează de mai multe luni. Pe 9 iulie, Curtea Constituțională a anulat prevederile care permiteau Adunării Populare să constituie autoritatea electorală a regiunii.

Ulterior, Președinția a anunțat că Parlamentul trebuie să modifice de urgență Codul electoral, pentru ca alegerile pentru Adunarea Populară, amânate încă din noiembrie anul trecut, să poată fi organizate în această toamnă. Autoritățile de la Comrat au stabilit data scrutinului pentru 15 noiembrie.

Anterior, mai mulți experți au declarat că blocajele politice din jurul organizării alegerilor ar fi influențate de Moscova, prin reprezentanții fugarului condamnat Ilan Șor din instituțiile autonomiei.