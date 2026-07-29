Curierul grupării de escroci din Ucraina, acuzată că a participat la înșelarea unei juriste din Chișinău care au lăsat-o fără 544.000 de lei, a fost trimisă în judecată. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță că femeia, în vârstă de 31 de ani, poate fi condamnată la o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani și la o amendă de până la un milion de lei.

Potrivit PCCOCS, femeia de 31 de ani din Ucraina, reținută în flagrant în iunie după ce a venit să ridice 450.000 de lei de la o juristă din Chișinău, a fost trimisă în judecată. Aceasta este acuzată de escrocherie comisă în interesul unui grup infracțional organizat din Ucraina, care contacta cetățeni ai Republicii Moldova prin Viber, WhatsApp și Telegram.

Sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele lor, escrocii obțineau datele personale și bancare ale victimelor, după care contractau credite reale și retrăgeau banii.

După ce victima a rămas fără 544.000 de lei și a sesizat poliția, autoritățile, au organizat un flagrant. În momentul în care victima urma să transmită încă 450.000 de lei, curiera din Ucraina a fost reținută. Aceasta urma să transporte banii la Odesa cu un taxi

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Recomandările autorităților pentru a evita escrocheriile telefonico-bancare

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în cazul apelurilor telefonice nesolicitate, prin care persoane necunoscute pretind că reprezintă bănci sau alte instituții.

De asemenea, se recomandă să întrerupeți imediat astfel de apeluri și să contactați direct banca sau poliția, folosind doar numerele oficiale de telefon. De asemenea, este important să nu divulgați date personale, informații bancare sau alte date sensibile unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea susțin că o reprezintă.