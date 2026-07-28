Compania Dr. Serebrova Clinic SRL, deținută de Irina Borodkina, cunoscută drept Dr. Serebrova, în salonul căreia a murit, în ianuarie 2025, femeia de afaceri Liubovi Babuțchi, a fost declarată insolvabilă de Judecătoria Chișinău. Instanța a dispus inițierea procedurii simplificate a falimentului și dizolvarea firmei, după ce Serviciul Fiscal de Stat a solicitat recuperarea unor datorii de aproape 1,9 milioane de lei.

Între timp, dosarul penal privind decesul clientei a fost suspendat, întrucât Borodkina nu a fost găsită de autoritățile moldovenești. Totodată, aceasta este vizată într-o nouă cauză penală, scrie Rise.md.

Instanța a dispus falimentul clinicii

Potrivit hotărârii pronunțate la 20 mai 2026, Dr. Serebrova Clinic SRL avea datorii totale de 1,88 milioane de lei către bugetul public național. Din această sumă, peste 1,1 milioane de lei reprezintă obligații fiscale de bază, iar aproximativ 774 de mii de lei sunt majorări de întârziere.

Judecătoria Chișinău a constatat că societatea nu deține bunuri sau resurse financiare suficiente pentru achitarea creanțelor. Potrivit materialelor dosarului, firma nu are imobile, vehicule și nici disponibilități în conturile bancare, unele instituții financiare confirmând chiar inexistența conturilor, iar în alte cazuri soldul era zero.

Prin aceeași hotărâre, instanța i-a retras Irinei Borodkina dreptul de administrare a companiei și l-a desemnat lichidator pe administratorul autorizat Adrian Panciuc.

Dosarul privind moartea Liubovi Babuțchi, suspendat

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, urmărirea penală în dosarul privind moartea Liubovi Babuțchi a fost suspendată deoarece Irina Borodkina a dispărut după producerea tragediei și nu a putut fi audiată.

În paralel, pe numele acesteia a fost pornită o nouă cauză penală, fiind cercetată pentru introducerea ilegală și intenționată a drogurilor în organismul unei persoane, împotriva voinței acesteia.

Activează în continuare în Ucraina

Deși este căutată în Republica Moldova în dosarul privind decesul pacientei, Borodkina își continuă activitatea în Kiev, unde efectuează în continuare proceduri estetice și își promovează serviciile pe rețelele de socializare.

Potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova, aceasta a lansat inclusiv un concurs în cadrul căruia oferă proceduri estetice în valoare de 10.000 de euro.

Într-un răspuns oferit jurnaliștilor, Procuratura Generală a precizat că, în prezent, nu colaborează cu autoritățile din Ucraina în acest dosar și nu a confirmat dacă măsura de dare în urmărire internațională mai este aplicată.

Și autoritățile ucrainene au deschis un dosar

Procuratura municipiului Kiev a confirmat că poliția din sectorul Pechersk investighează un dosar privind presupusa exercitare ilegală a activității medicale, înregistrat la 21 aprilie 2026.

Ancheta vizează exclusiv fapte care ar fi fost comise pe teritoriul Ucrainei, iar până în prezent nicio persoană nu are statut de suspect.

Cazul care a șocat Republica Moldova

Liubovi Babuțchi, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, a murit pe 30 ianuarie 2025, la vârsta de 35 de ani, după ce a fost supusă unei proceduri estetice în salonul „Dr. Serebrova”.

La câteva zile după tragedie, soțul femeii a acuzat că s-ar fi încercat mușamalizarea cazului, afirmând că salonul a fost curățat înainte de sosirea anchetatorilor.

Ulterior, expertiza medico-legală a stabilit că decesul a fost provocat de o embolie, cauzată de mai multe injectări efectuate în zona feselor, gâtului și bărbiei, care au dus la obstrucționarea unui vas de sânge și, în final, la decesul pacientei.

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