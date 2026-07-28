În urma instituirii stării de alertă în sectorul energetic și hidrologic, premierul Vasile Tofan a prezentat deciziile adoptate de guvern și de Centrul Național de Management al Crizelor pentru a gestiona criza de pe piața motorinei și riscurile generate de scăderea debitului râului Nistru. Potrivit acestuia, măsurile au scopul de a asigura aprovizionarea țării cu carburanți și de a preveni eventuale probleme în alimentarea cu apă.

Premierul a explicat că piața motorinei este afectată de majorarea prețurilor internaționale, de avaria produsă la Conducta Caspică, dar și de războiul din Golf și din Marea Roșie. În plus, unele țări au început să limiteze exporturile de produse petroliere, iar în Republica Moldova tot mai multe stații de alimentare rămân fără motorină.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Situația rămâne complicată, prețurile internaționale au crescut mult într-o perioadă scurtă. O mare avarie produsă pe Conducta Caspică, războiul din Golf și din Marea Roșie, dar și limitarea exporturilor în unele țări ne afectează direct. Și în Moldova observăm la unele stații lipsa motorinei. Obiectivul nostru este simplu – să avem motorină în țară, dar să protejăm și consumatorii de scumpiri nejustificate.”

Pentru următoarele 30 de zile, Guvernul va modifica formula de calcul a prețului maxim la motorină, prin trecerea de la cotațiile FOB Med la CIF Med, astfel încât aceasta să reflecte mai bine costurile de livrare în regiune. Totodată, marja comercială va fi majorată temporar cu echivalentul a 25 de dolari pe tonă, aproximativ 37 de bani pe litru, pentru a încuraja importurile.

În același timp, autoritățile au decis vămuirea prioritară a produselor petroliere, cu benzi dedicate pentru autocisterne la frontieră și acces prioritar la transportul feroviar. Va fi limitat exportul motorinei importate pentru piața Republicii Moldova, iar vânzarea în recipiente mai mari de 40 de litri va fi restricționată, cu excepția agricultorilor. Instituțiile publice vor trebui, de asemenea, să reducă consumul de motorină cu cel puțin 20%.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Contăm pe companii să aducă motorină în țară și să asigure aprovizionarea cu carburanți. Vom limita exportul, produsul adus pentru piața Moldovei trebuie să rămână în Moldova. Limităm și vânzarea în recipiente mai mari de 40 de litri, pentru a evita stocarea, dar vom face excepție pentru agricultori.”

Premierul s-a referit și la măsurile adoptate pentru gestionarea riscurilor hidrologice, în contextul în care debitul Nistrului a ajuns la un nivel minim istoric, iar lacurile de acumulare de la Novodnistrovsk și Dubăsari au, la rândul lor, niveluri foarte scăzute.

Autoritățile vor monitoriza permanent nivelul și calitatea apei, iar operatorii de apă și administrațiile publice locale trebuie să își actualizeze planurile de intervenție și să verifice sursele alternative de alimentare cu apă.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Prioritatea absolută este apa potabilă pentru oameni. Dacă nivelul Nistrului va cădea sub nivelul stației de captare din Chișinău, aceasta nu va mai putea trage apă. Aici apelez inclusiv la Primăria Chișinău să dea dovadă de responsabilitate. Oamenilor nu o să le pese cine se ceartă cu cine, oamenilor o să le pese că nu au apă în robinet.”

Stare de alertă în sectorul energetic și hidrologic în Republica Moldova

Guvernul a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Decizia a fost luată astăzi, în cadrul unei ședințe de urgență, după ce limitarea exporturilor de produse petroliere a creat riscul unui deficit de combustibil în Republica Moldova. Totodată, din cauza scăderii accentuate a debitului râului Nistru, autoritățile au instituit stare de alertă și în sectorul hidrologic, pentru o perioadă de 30 de zile.

Pe durata stării de alertă, autoritățile vor monitoriza evoluția stocurilor de carburanți și nivelul apei din Nistru. Totodată, instituțiile responsabile vor putea interveni mai rapid pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu combustibil și apă.

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