Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a anunțat că va convoca în dimineața zilei de marți o ședință a Guvernului dedicată situației din sectorul energetic, în contextul evoluțiilor recente de pe piața gazelor naturale și a carburanților. Șeful Executivului susține că monitorizează în permanență situația și că autoritățile trebuie să fie pregătite să reacționeze rapid în cazul apariției unor riscuri care ar putea afecta securitatea energetică a țării.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Vasile Tofan a precizat că Executivul va analiza dacă toate mecanismele necesare sunt pregătite pentru a răspunde prompt în eventualitatea unor evoluții nefavorabile.

„Urmăresc atent tot ce se întâmplă în domeniul energetic din Republica Moldova, inclusiv piața de motorină și cea a gazului. În lumina ultimelor evenimente, am decis să convoc mâine dimineață o ședință de Guvern pentru a ne asigura la nivel de Executiv că avem puse la punct toate mecanismele necesare de reacție rapidă în caz de necesitate”, a scris premierul.

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