Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău începe de astăzi lucrările de amenajare a unei zone temporare de pre-îmbarcare, menită să fluidizeze circulația pasagerilor și să reducă aglomerația în perioadele cu trafic intens.

Potrivit administrației aeroportului, noul spațiu va fi destinat pasagerilor care urmează să fie transportați cu autobuzele către aeronave. Zona va fi acoperită și dotată cu iluminat și sisteme de climatizare, pentru a oferi condiții mai confortabile de așteptare înainte de îmbarcare.

Proiect aeroport/ Facebook

Reprezentanții aeroportului precizează că amenajarea unor astfel de zone temporare este o practică utilizată pe numeroase aeroporturi internaționale pentru gestionarea eficientă a fluxurilor mari de pasageri.

Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor cu operatorii de handling și cu celelalte structuri operaționale implicate, pentru identificarea celor mai eficiente soluții de organizare a procesului de îmbarcare.

Proiect aeroport/ Facebook

Lucrările vor fi executate în regim accelerat, iar noua zonă temporară urmează să devină funcțională în cel mai scurt timp.

Potrivit administrației Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, această măsură face parte din planul de adaptare a infrastructurii la creșterea numărului de pasageri și va contribui la menținerea unui nivel ridicat de confort și eficiență operațională până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului.