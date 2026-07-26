Amalgamarea voluntară până pe 31 iulie ar fi ilegală și un abuz de putere. Asta susține Congresul Autorităților Locale din Moldova, care s-a adresat conducerii țării și organelor de ordine, avertizând că termenul stabilit de autorități privind reforma administrativ-teritorială ar face din acest proces o amalgamare mai degrabă impusă decât voluntară. Instituția afirmă că mai mulți primari au semnalat că ar fi fost supuși presiunilor, inclusiv șantajați financiar în cazul în care nu vor lua o decizie favorabilă reformei.

În adresarea expediată conducerii țării, procurorului general și directorului Serviciului de Informații și Securitate, Congresul Autorităților Locale din Moldova semnalează un șir de ilegalități și presiuni fără precedent asupra autorităților publice locale, privind termenul de 31 iulie prin care acestea pot lua decizia de amalgamare voluntară.

„Reforma administrativ-teritorială se întemeiază pe un concept neaprobat prin nicio normă juridică, impus totuși ca bază de implementare. Data de 31 iulie și presiunea fără precedent exercitată de Cancelaria de Stat și de unii deputați asupra primarilor și aleșilor locali, pentru o amalgamare pretins „voluntară”, constituie o ilegalitate majoră și un abuz grav, care lovește în autonomia locală și în statul de drept și reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru parcursul european al Republicii Moldova”, se arată în comunicat.

Viorel FURDUI, DIRECTOR EXECUTIV CALM: „Atunci când impui o dată, deja apar întrebări despre ce fel de amalgamare voluntară este vorba, iar în cazul dat sunt evidente semnalele care vin la noi că există o presiune enormă administrativă, politică, financiară asupra primarilor, asupra aleșilor locali, pentru a se adopta deciziile care sunt impuse anume prin această dată.”

De asemenea, potrivit CALM, termenul de 31 iulie ar fi unul inventat, fără document cu valoare juridică. Din acest motiv ar fi încălcate mai multe articole din Codul penal, cum ar fi abuz de putere sau abuz de serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijența în serviciu, falsul în acte publice și uzurparea puterii de stat.

Congresul Autorităților Locale din Moldova:

Art. 327 Cod penal — Abuz de putere sau abuz de serviciu;

Art. 328 Cod penal — Exces de putere sau depășire a atribuțiilor de serviciu;

Art. 329 Cod penal — Neglijența în serviciu;

Art. 332 Cod penal — Falsul în acte publice;

Art. 339 Cod penal — Uzurparea puterii de stat.

De asemenea, potrivit directorului CALM, primarii ar fi șantajați și grăbiți să adopte o decizie favorabilă reformei administrativ teritoriale.

Viorel FURDUI, DIRECTOR EXECUTIV CALM: „Cei care nu se amalgamează sunt șantajați cu faptul că nu vor primi resurse financiare și multe alte lucruri care sunt folosite în raport cu autoritățile locale”.

Astfel, CALM a solicitat autorităților să reevalueze condițiile, dar și actele normative privind amalgamarea voluntară. Acum câteva zile, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că până la această oră, aproape 60 de primării au încheiat procesul de amalgamare, iar alte câteva sute sunt în proces.

Alexei BUZU, SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI: „În esență avem 623 de primării, despre care credem că vor finaliza procesul. Decizii au fost luate de 758, adică 81% din totatul de primării. Pentru că este un proces de negociere și de ajustare. În localitățile și primăriile în care, din păcate aleșii locali nu au optat pentru această decizie, vom demara procesul de amalgamare normativă.”

Termenul-limită pentru comasarea voluntară a localităților este 31 iulie. Din august, Guvernul va începe procesul de amalgamare obligatorie a primăriilor cu mai puțin de 3.000 de locuitori care au refuzat să se unească.