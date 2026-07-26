O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs ieri seara, în localitatea Stolniceni, raionul Ungheni.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 22:00. Fata conducea un ATV de model Viper pe un drum regional, deplasându-se dinspre satul Stolniceni spre satul Bulhac.

La un moment dat, aceasta a pierdut controlul asupra vehiculului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un pilon electric.

În urma impactului, adolescenta a decedat la fața locului.

A fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor cauzelor producerii accidentului.