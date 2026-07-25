În timp ce mulți moldoveni își rezervă vacanțele de vară, alții au rămas și fără bani, și fără concediu. Sute de persoane au fost înșelate de o agenție de turism, care le-ar fi luat banii fără să le asigure vacanța promisă. Administratoarea companiei este acuzată de înșelătorie și a fost arestată pentru 30 de zile. În acest context, Asociația Națională a Agenților Economici de Turism îi îndeamnă pe oameni să fie mai atenți și a venit cu un set de recomandări pentru cei care vor să își planifice o vacanță.

Administratoarea agenției de turism Travel Express, în vârstă de 25 de ani, a fost plasată ieri în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată într-un dosar de escrocherie, după ce ar fi înșelat peste 300 de persoane.

Potrivit Procuraturii Generale, în perioada aprilie–iulie 2026, femeia ar fi încasat bani pentru pachete turistice în Turcia, însă vacanțele promise nu au mai fost organizate. Într-unul dintre cazuri, o femeie a achitat peste 120 de mii de lei pentru un sejur la un hotel de cinci stele din Kemer. Vacanța era programată pentru perioada 22–29 iulie, însă nu a mai avut loc.

Poliția a anunțat reținerea administratoarei după ce mai multe familii au depus plângeri, susținând că au achitat integral pachetele turistice, însă nu au beneficiat de vacanțele promise. Potrivit anchetatorilor, banii încasați de la clienți ar fi fost folosiți în alte scopuri, și nu pentru organizarea sejururilor contractate.

Ion ALEXA, PREȘEDINTELE ANAT MOLDOVA: „Din datele noastre, ca brand ea există de vreo 5-6 ani. S-au mai schimbat entitățile juridice la această companie, iar directoarea a preluat conducerea companiei din anul 2026. Este vorba despre Maria Muntean.”

În acest context, Asociaţia Naţională a Agenţilor Economici de Turism a venit cu un set de recomandări pentru moldovenii care vor să își planifice o vacanță printr-o agenție de turism.

RECOMANDĂRI PENTRU CĂLĂTORI

- Verificați dacă agenția este autorizată

- Citiți atent contractul înainte de a plăti

- Achitați doar prin metode oficiale și solicitați dovada plății

- Achitați doar în lei

- Evitați ofertele suspect de ieftine și plata integrală în avans

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Călătorii sunt îndemnați să fie mai atenți atunci când aleg o agenție de turism și în primul rând să verifice dacă aceasta este autorizată. De asemenea, este recomandat să citească atent contractul înainte de a face plata, să achite serviciile doar prin metode oficiale și să solicite dovada plății. Achitarea se face doar în lei. Totodată, turiștii sunt sfătuiți să evite ofertele suspect de ieftine și plata integrală în avans.”

Asociaţia Naţională a Agenţilor Economici de Turism din Moldova îi îndeamnă pe turiștii afectați de cazul Travel Express să se adreseze Asociației, pentru verificarea situației rezervărilor și identificarea unor eventuale soluții, inclusiv dacă există posibilitatea ca anumite servicii turistice achitate să mai poată fi onorate. Am încercat să obținem o reacție de la reprezentanții companiei Travel Express, însă aceștia aveau telefonul deconectat.