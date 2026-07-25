Ucraina a lansat sâmbătă peste 300 de drone asupra Rusiei, ucigând cel puţin două persoane într-o regiune de frontieră şi atingând ţinte până la Ekaterinburg, în Ural, informează AFP, citând autorităţi ruse.

În ultimele luni, Kievul şi-a intensificat loviturile de represalii, atingând teritoriul rus în adâncime şi provocând penurii de carburant şi perturbând mai mult ca niciodată viaţa cotidiană rusă, de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina în urmă cu mai bine de patru ani.

Noi atacuri au survenit a doua zi după o lovitură ucraineană asupra unei uzine din oraşul rusesc Kirov - situat la aproape 1.000 km est de Moscova - şi soldat cu mai mulţi morţi, unde autorităţile au decretat trei zile de doliu în regiune.

Ministerul rus al apărării a declarat că ar fi interceptat 328 de drone, în special deasupra regiunii Moscovei şi a unor regiuni îndepărtate, precum Başkortostan şi Republica Ciuvaşia, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Şeful interimar al regiunii ruse Belgorod, Aleksandr Şuvaiev, a declarat că două persoane au fost ucise în zonele de frontieră. La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a indicat că 200 de drone se îndreptau spre regiunea Moscovei.

Încă un depozit Wildberries atacat

În Ekaterinburg, oraş în Ural, compania rusă de vânzări online Wildberries - atinsă în această săptămână de lovituri ucrainene repetate - a declarat că şi-a evacuat personalul. Ekaterinburg este situat exact la intrarea în Siberia, la peste 1.600 de kilometri de granița cu Ucraina.

Wildberries a declarat că a „suspendat!” activităţile „centrului său logistic” situat în oraş după o „evacuare efectuată la timp”. Compania a precizat că sediul său nu a fost avariat.

În cursul săptămânii, drone ucrainene au lovit depozite ale Wildberries situate în apropiere de Moscova, la Sankt Petersburg, în Crimeea şi în sudul Rusiei, provocând incendii şi pierderi economice.

Şeful regiunii Sverdlovsk, al cărei capitală este Ekaterinburg, Denis Pasler, a confirmat că oraşul a fost atacat. Potrivit lui, nu au existat victime, dar atacurile au provocat un incendiu într-o parcare.

Mai la vest, în regiunea Kirov, guvernatorul local, Aleksandr Sokolov, a declarat că a întărit măsurile de securitate în urma unui atac devastator asupra unei uzine. El a precizat că bilanţul definitiv al atacului comis vineri asupra unei uzine - pe care Kievul a calificat-o drept uzină militară ce contribuie la efortul de război rus - se ridică la cinci morţi, scrie digi24.ro.

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