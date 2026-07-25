Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, care ar putea avea loc chiar astăzi sau în următoarele 48 de ore. Liderul de la Kiev a făcut apel la populație să respecte alertele aeriene și le-a cerut partenerilor occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană.

În mesajul său, Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene și partenerii internaționali dețin date potrivit cărora Rusia a pregătit rachetele pentru un nou atac de amploare. „Lovitura ar putea avea loc astăzi. Avem informații preliminare că acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele 48 de ore. Aveți grijă de voi și fiți atenți la alertele de raid aerian”, a transmis președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a subliniat că apărarea antiaeriană rămâne principala nevoie a Ucrainei și le-a cerut aliaților să își respecte rapid angajamentele asumate. Totodată, el a solicitat diplomației ucrainene să intensifice eforturile pentru ca nevoile țării și atacurile Rusiei asupra populației civile să fie prezentate mai clar în statele partenere.

Zelenski și-a exprimat speranța că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina și a anunțat că autoritățile ucrainene pregătesc o întâlnire cu președintele SUA și echipa acestuia. „Sper că America va continua să fie alături de Ucraina și că vom putea încheia acest război printr-o pace demnă”, a afirmat el.

Președintele ucrainean a avertizat, de asemenea, că Rusia pregătește o nouă și amplă campanie de mobilizare în această toamnă. Potrivit informațiilor serviciilor de informații, armata rusă pierde în prezent mai mulți militari pe front decât reușește să recruteze, însă președintele rus, Vladimir Putin, intenționează să intensifice ofensiva și să extindă războiul.

„Putin are nevoie de mai mulți ruși pe care să-i trimită în asalt. Trebuie să ne apărăm din timp – pe front, prin sancțiuni, prin lovituri cu rază medie și lungă de acțiune, prin diplomație și prin cooperarea cu toți cei care pot contribui la protejarea vieții și la apropierea păcii”, a conchis Zelenski.

Cel puțin zece oameni au murit, iar aproape o sută au fost răniți la Kiev

Ieri, cel puțin zece oameni au murit, iar aproape o sută au fost răniți în urma unui atac cu rachetă asupra unei expoziții militare organizate în apropiere de Kiev. Autoritățile ucrainene acuză Rusia că a lovit intenționat evenimentul dedicat industriei de apărare, în timp ce procurorii au deschis două anchete.

Potrivit autorităților ucrainene, racheta a lovit un poligon unde era organizată o expoziție de tehnică militară și sisteme fără pilot, la care participau reprezentanți ai industriei de apărare.

Expoziția militară lovită de atacul cu rachetă de lângă Kiev s-a desfășurat pe teritoriul unui complex sportiv privat și nu pe un poligon al armatei ucrainene, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, Dmitro Lihovii, a precizat că este vorba despre teritoriul unui complex privat, fără legătură cu armata.

Între timp, Procuratura Generală a Ucrainei investighează atât atacul, calificat drept posibilă crimă de război, cât și modul în care a fost organizat evenimentul, după ce au apărut întrebări privind respectarea măsurilor de securitate. Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra unui eveniment al industriei de apărare ucrainene de la începutul războiului.

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