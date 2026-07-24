Dan Suruceanu, noul ministru al Culturii, împarte de aproape două decenii o companie cu un veterinar condamnat pentru corupție, dezvăluie o investigație Europa Liberă. Documentele consultate de jurnaliști arată că ministrul și Nicolae Gangal sunt în continuare asociați în firma Ecvetimpex SRL, deși acesta din urmă a fost condamnat în 2018 pentru favorizarea unei companii la o licitație publică, faptă care a provocat un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei.

Potrivit investigației, Dan Suruceanu deține 50 la sută din compania Ecvetimpex SRL, iar restul acțiunilor îi aparțin lui Nicolae Gangal, fost director al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară. Firma, înființată în 2005, are ca domenii de activitate comerțul cu animale vii, creșterea cabalinelor și activități farmaceutice veterinare.

În CV-ul oficial depus la Parlament și publicat pe site-ul Ministerului Culturii, Suruceanu menționează că este proprietar și fondator al companiei din 2011, însă nu precizează că aceasta are un al doilea asociat.

Conform Europa Liberă, Nicolae Gangal a fost condamnat în 2018 la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru exces de putere. Acesta a recunoscut că, în perioada în care conducea Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, a favorizat o companie în cadrul unei licitații pentru achiziția vaccinului antirabic, cauzând un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei bugetului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Fondurile pentru licitație proveneau dintr-un program de stat cofinanțat de Uniunea Europeană.

Reacția lui Dan Suruceanu

Contactat de Europa Liberă, Dan Suruceanu a declarat că îl cunoaște pe Nicolae Gangal din perioada în care acesta conducea instituția și a confirmat că sunt în continuare asociați în companie.

Investigația mai arată că ministrul este apropiat de un alt om de afaceri implicat în garantarea unor credite neperformante acordate de fosta Bancă de Economii și că, în perioada în care a activat la Arena Chișinău, ar fi încasat nejustificat 141 de mii de lei, potrivit constatărilor Curții de Conturi.

Europa Liberă precizează că Nicolae Gangal nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere în timpul documentării investigației.

Cum explică ministrul legătura

Într-o discuție cu Europa Liberă, ministrul Culturii admite că a înființat firma Ecvetimpex SRL împreună cu Gangal.

Suruceanu spune că printre puținele activități reușite ale firmei a fost să vândă mai mulți cai pentru Poliție:

„Noi am fondat întreprinderea, după care eu nu am mai avut niciun contact cu dumnealui (cu Gangal, n.r.). Firma a avut o singură achiziție: am adus 20 de cabaline, care s-au livrat Poliției municipale, atât”.

Firma Ecvetimpex SRL este inactivă, spune ministrul, care a menționat compania și în declarația sa de avere.

„Sincer să vă spun, eu de la dumneavoastră acum aflu că el are ceva antecedente…”

O altă firmă, tot cu controverse

Ministrul Culturii nu e pasionat de cai de ieri, de azi.

De la începutul anilor 2000 până de curând, a fost vicepreședintele Federației Ecvestre din R. Moldova.

În această perioadă, a fost responsabil de lucrul cu FEI (Federation Equestre Internationale) şi OIE (Organisation Internationale d'Episotie), potrivit propriului CV. Între 2002 și 2016, a participat la mai multe programe internaționale de hipism.

Înainte de a fonda Ecvetimpex, Suruceanu a administrat o altă societate comercială: „IAL și CO”. Firma, lichidată între timp, avea ca obiect de activitate creșterea cabalinelor și activități turistice.

„IAL și CO” avea ca fondator unic Întreprinderea Mixtă „AS Petrol” S.R.L., una dintre companiile implicate, la sfârșitul anilor ’90, în schema de compensare a datoriei Republicii Moldova către „Gazprom”.

În urma acelei operațiuni, compania ar fi beneficiat de anularea unei datorii față de stat în valoare de 19,5 milioane de lei – una dintre cele mai mari sume anulate prin acel mecanism.

În compania AS Petrol – care controla firma administrată de Suruceanu la începutul anilor 2000 – director comercial era de omul de afaceri Vladislav Boghii, cu care noul ministrul al Culturii avea să mai colaboreze.

„Vlad este prietenul meu”, spune Dan Suruceanu pentru Europa Liberă.

În 2017, Suruceanu s-a angajat la o companie de petrol din Comrat a lui Boghii: Vitoil Trading SRL. Acolo, spune că a fost manager de vânzări și că a vândut produse petroliere de 24 de milioane de lei pentru firma controlată de Vladimir Boghii.

Nici acesta din urmă nu a fost ocolit de-a lungul timpul de controverse.

CITEȘTE MAI DEPARTE PE: EUROPA LIBERĂ.MD