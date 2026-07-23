Mai multe familii care și-au cumpărat pachete turistice au rămas fără vacanțe și fără bani. Poliția anunță că prejudiciul estimat se ridică la aproximativ un milion de lei, iar fondatoarea și administratoarea companiei de turism, o tânără de 25 de ani, a fost reținută.

Potrivit poliției, mai multe familii au depus plângeri, reclamând că au fost induse în eroare de reprezentanții unei companii de turism. Aceștia au achitat foi turistice pentru vacanțe, însă ulterior nu au mai beneficiat de serviciile pentru care au plătit.

În urma investigațiilor, fondatoarea și administratoarea companiei, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută pentru 72 de ore. Aceasta este cercetată penal pentru escrocherie.

Cu ce pedeapsă s-ar putea alege

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală. Potrivit legii, infracțiunea este pedepsită cu închisoare de la patru la opt ani.

Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală pentru a identifica și alte persoane care ar fi fost prejudiciate și pentru recuperarea prejudiciului estimat la aproximativ un milion de lei.