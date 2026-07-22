Noul premier, Vasile Tofan, are la dispoziție puțin timp pentru a demonstra că poate livra rezultate. Este opinia fostului prim-ministru Ion Sturza, care spune că îl cunoaște pe Tofan de peste 20 de ani și îl descrie drept un manager orientat spre performanță. Totuși, avertizează că acesta va trebui să conducă un Guvern pe care nu și l-a ales și să facă față unui sistem pe care nu l-a construit. În același timp, Sturza vorbește și despre viitorul politic al noului premier și posibilitatea ca acesta să își construiască propriul proiect politic după încheierea mandatului.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Vrem să vedem ce calități are Vasile Tofan pentru această funcție.”

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Știți, o să vă surprindă, este un om greu de descifrat, chiar un om închis, chiar pentru cei mai apropiați oameni, de aceea aparențele pot fi un pic înșelătoare. Eu nu aș da verdicturi din prima. În genere, eu mă strădui să nu mă îndrăgostesc din prima. Îmi place ca pe parcursul timpului să descopăr oamenii.”

Invitat la Podcastul Lorenei, fostul premier Ion Sturza a vorbit și despre posibilitatea ca, după încheierea mandatului de prim-ministru, Vasile Tofan să pună bazele unei noi formațiuni pro-europene. Deși Vasile Tofan a negat că ar avea aspirații politice.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Unul dintre scopurile nominalizării domnului Tofan este de a construi această alternativă, sau mai bine zis, cu o formulă complementară, care ar crea posibilitatea unei majorități parlamentare pro-europene și după alegerile din 29. - Dar există riscul ca el să rupă PAS? - Întotdeauna există așa risc.”

Ion Sturza dezvăluie detalii din culisele politicii de la Chișinău și susține că lui Vasile Tofan i s-a propus pentru prima dată funcția de premier în urmă cu șase ani.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Doar că el a ezitat pentru că a avut această dilemă de a abandona mandatul de manager investițional, ceea ce este o responsabilitate extraordinară, și de a intra în politică. Cred că acum, în sfârșit, el și-a reglat conturile cu partenerii din managementul fondului, că nu e un lucru simplu.”

Fostul premier avertizează însă că succesul în mediul investițional nu garantează și reușita în politică. Potrivit lui, administrarea unei țări este cu totul diferită de gestionarea unui fond de investiții.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Ei sunt foarte reci, sunt foarte axați pe rezultat. Foarte mult țin la reguli, la... Deci e alt profil, alt profil de om. Știți, politica nu e business.”

Ion Sturza consideră că o altă provocare pentru Vasile Tofan este faptul că nu și-a format propria echipă guvernamentală. Fostul premier spune că majoritatea miniștrilor provin din echipa partidului de guvernare, iar acest lucru îl va obliga să facă numeroase compromisuri.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Domnul, Vasile nu trebuie să aibă nici o iluzie vis-a-vis de relația lui cu Maia Sandu. Maia Sandu e un politic care îi va ține umbrela deschisă atât timp cât va fi soare. Cum începe să plouă, îi va închide-o. Să n-avem nici o iluzie în acest sens.”

Sturza afirmă că provocările sunt atât de mari încât noul Executiv nu își poate permite să eșueze.

Ion STURZA, EX-PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA, OM DE AFACERI: „Este ultimul cartuș al Maiei Sandu și a țării noastre. Noi nu mai putem să experimentăm un alt guvern, un alt prim-ministru. Noi avem anul 2028, avem alegeri, avem multe lucruri și de aceea asta e o miză foarte mare pentru țara noastră. Nu e soarta lui Vasile, nu e soarta Maiei Sandu, e soarta noastră.”