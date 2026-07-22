La prima ședință a guvernului, premierul Vasile Tofan a pus accent pe reducerea risipei în instituțiile statului și a anunțat că va limita deplasările de serviciu, inclusiv pe ale sale. De asemenea, a cerut măsuri urgente pentru combaterea salariilor excesive, eficientizarea administrației și reducerea controalelor considerate abuzive asupra antreprenorilor.

Subiectul salariilor

Tofan a declarat că una dintre primele probleme care trebuie soluționate este cea a salariilor foarte mari din unele instituții publice, spunând că acestea au afectat încrederea oamenilor în stat. În acest context, el a cerut secretarului general Alexei Buzu ca până la 31 iulie să fie prezentate măsuri privind plafonarea salariilor, eliminarea unor sporuri și alte modificări care să asigure mai multă echitate în sistemul public.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Lumea se așteaptă să avem un răspuns acolo ca și cabinet. Revolta este de înțeles. Până în data de 31 iulie să veniți cu un set de propuneri, măsuri exacte. Ele pot ține de plafonări, pot ține de eliminarea sporurilor.”

Mai puține deplasări și reducerea risipei

Premierul a anunțat că va fi mai strict în aprobarea deplasărilor externe ale funcționarilor și că el însuși intenționează să călătorească mai rar, preferând să rămână în țară și să utilizeze întâlnirile online atunci când este posibil. Totodată, a făcut apel la reducerea risipei în instituțiile publice, spunând că schimbarea începe de la gesturi mici.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Eu personal tot am de gând să călătoresc foarte puțin. Vreau să fiu în primul rând aici, în Moldova. Noi trebuie să fim acasă, nu pe drumuri.”

Controale mai puține pentru antreprenori

Vasile Tofan a mai afirmat că antreprenorii sunt împovărați de controale excesive și a cerut identificarea unor soluții pentru reducerea acestora. În același timp, a anunțat că Guvernul va deschide o adresă de e-mail unde oamenii de afaceri vor putea semnala cazurile pe care le consideră abuzive.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Dacă un antreprenor pierde două zile pe săptămână din cinci răspunzând la controale, atunci eu cred că legea nu servește interesul populației.”

Reforma fiscală și economia

Premierul a recunoscut că prima încercare de reformă fiscală a eșuat și a spus că executivul va reveni cu un nou proiect, pe care îl va coordona personal. Potrivit lui, scopul este reducerea taxelor pe muncă și investiții, concomitent cu identificarea altor surse de venit pentru buget.

În același timp, Tofan a insistat că agenda europeană nu trebuie să eclipseze problemele economice interne, iar prioritatea Guvernului trebuie să rămână creșterea economică și eliminarea blocajelor care afectează mediul de afaceri.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Cred că ar fi un eșec al guvernului nostru dacă avansăm pe partea europeană, dar le uităm pe toate celelalte. Prioritatea mea fiind economia.”

Proiectele mari de investiții

În final, premierul a cerut monitorizarea permanentă a celor 29 de proiecte majore de investiții ale guvernului, precizând că doar un sfert din fondurile planificate pentru acest an au fost valorificate până acum și că ritmul implementării trebuie accelerat.