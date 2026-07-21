Premierul ales, Vasile Tofan, a oferit noi detalii despre modul în care a fost desemnat să conducă Guvernul. Într-un interviu acordat după învestirea Cabinetului de miniștri, acesta a declarat că propunerea a venit din partea președintelui Maia Sandu, la câteva zile după demisia fostului premier Alexandru Munteanu. Tofan susține că a acceptat imediat oferta și că nu a negociat condiții înainte de a prelua funcția.

Întrebat cine i-a propus funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a spus că apelul a venit chiar de la șefa statului.

„Telefonul a venit de la doamna președintă Maia Sandu. Trebuie să spun că de data asta nu m-am gândit foarte mult, am reacționat imediat. Am spus că, dacă partidul aflat la guvernare consideră că aș putea să-mi servesc țara, eu sunt determinat să o fac”, a declarat premierul.

Tofan a precizat că discuțiile privind preluarea funcției au început la scurt timp după anunțul demisiei fostului premier Alexandru Munteanu.

„Discuțiile au început cu câteva zile după demisia domnului Munteanu. Nu vă pot spune perioada exactă, dar au fost la câteva zile după ce și-a anunțat plecarea din funcția de prim-ministru”, a afirmat acesta.

Premierul ales a amintit că în toamna anului trecut a existat o discuție similară, însă atunci a refuzat oferta, deoarece nu era pregătit să renunțe la activitatea din sectorul privat.

„În octombrie am ezitat. Nu am avut poate determinarea necesară să fac acea ruptură din sectorul privat. De data aceasta mi-am spus că nu poți rămâne tot timpul în zona de confort. Uneori trebuie să ieși și să faci”, a spus Tofan.

„Nu am pus condiții și nici nu mi s-au impus condiții”

Întrebat dacă a negociat anumite condiții înainte de a accepta funcția de premier, Vasile Tofan a spus că a ales o abordare diferită.

„În loc să pun condiții în spatele ușilor închise, am decis să-mi expun public viziunea pentru Moldova. Mi s-a părut cinstit ca oamenii să știe ce cred și ce reforme consider necesare. A fost acea postare în care am vorbit despre un reformator curajos și despre direcția în care cred că trebuie să meargă țara”, a declarat acesta.

Totodată, premierul a infirmat existența unor condiții impuse de PAS pentru acceptarea mandatului.

„Nu mi s-au pus condiții. Avem aceleași priorități – integrarea europeană, reforma justiției, modernizarea instituțiilor statului. Dacă vă referiți la echipa guvernamentală, am avut libertatea să hotărăsc în privința miniștrilor. În același timp, există o înțelegere clară: le ofer tuturor o șansă, dar dacă nu vor exista rezultate, îmi asum responsabilitatea să fac schimbările necesare”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a reiterat că intenționează să conducă Guvernul până la finalul mandatului și să promoveze reforme, chiar dacă unele dintre ele vor presupune decizii dificile și nepopulare.

Premierul ales, Vasile Tofan, a participat astăzi la ședința parlamentului, unde a solicitat și ulterior a primit votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa de miniștri.

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Cine este Vasile Tofan

Vasile Tofan este investitor și om de afaceri, cu experiență în management și investiții internaționale, iar în prezent este implicat în mai multe proiecte de afaceri din Republica Moldova. Nu este însă pentru prima dată când i se propune funcția de prim-ministru. Acum două luni, în podcastul Lorenei Bogza, Tofan a dezvăluit că președinta Maia Sandu i-a propus să preia conducerea Guvernului, însă a refuzat, spunând că avea nevoie de timp pentru a-și încheia angajamentele din mediul de afaceri. În cele din urmă, funcția a fost preluată de Alexandru Munteanu.

Vasile Tofan conduce Mișcarea Civică „Europa 2028”, creată pentru a susține reformele și integrarea europeană a Republicii Moldova. Totodată, acesta administrează investiții în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Republica Moldova și Ucraina. A absolvit Universitatea Harvard și Universitatea Erasmus din Rotterdam.