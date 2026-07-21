Bărbatul de 31 de ani acuzat că l-a jefuit și ucis cu deosebită cruzime pe fostul prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, Nicolae Andronati, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare. Acesta a declarat că totul s-ar fi întâmplat după ce Andronati ar fi refuzat să-i achite lucrările de irigare efectuate în gospodărie sa din stânga Nistrului.

Potrivit Procuraturii Generale, crima a avut loc pe 24 februarie 2026, în gospodăria fostului prim-viceprim-ministru al Republicii Moldova, din stânga Nistrului. Bărbatul ar fi intrat în locuința victimei și ar fi furat 50.000 de lei și 5.000 de euro. Ulterior, pentru a ascunde urmele infracțiunii, acesta a legat bărbatul cu un lanț și l-a strangulat.

Bărbatul și-a recunoscut parțial vina. El a declarat că efectuase lucrări de irigare pentru care ar fi trebuit să primească aproximativ 650 de ruble transnistrene, circa 700 de lei moldovenești. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi refuzat să-i achite suma, spunând că lucrările valorează doar 30 de ruble și l-ar fi alungat din gospodărie.

Bărbatul a mai susținut că s-a întors ulterior pentru a-și recupera banii, iar în timpul unui conflict l-a sugrumat pe proprietar. Acesta a declarat că apoi l-a legat cu un lanț „fără a-și da seama pentru ce”.

Instanța a dispus, de asemenea, ca bărbatul să achite succesorului victimei 400.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și peste 80.000 de lei drept prejudiciu material.

Sentința poate fi atacată cu apel.

Nicolae Andronati, semnatar al Declarației de Independență, a fost găsit ucis în propria casă

Presa din regiunea transnistreană a scris că trupul neînsuflețit al fostului deputat în vârstă de 90 de ani ar fi fost găsit în locuința sa din satul Caragaș, Slobozia, la trei zile după posibila crimă.

Deputat în primul Parlament al Republicii Moldova

Nicolae Andronati a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar al Declarației de Independență și fost prim-viceprim-ministru. A fost specialist în domeniul informaticii și tehnicii de calcul, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

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