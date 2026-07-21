Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova a murit într-un spital din Italia, la câteva ore după ce a fost găsit pe stradă dezorientat. Cauza decesului nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Andreea Hioară
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Potrivit publicației Il Cittadino, incidentul a avut loc în seara de 14 iulie, în provincia Lodi. Bărbatul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital în stare gravă, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Poliția italiană investighează cazul pentru a stabili cauza care a dus la deces. 

Verificările sunt în desfășurare.

PRO TV a solicitat detalii de la Ministerul Afacerilor Externe despre caz. Reprezentanții instituției au precizat că nu dețin, deocamdată, date și vor cere informații de la Ambasada Republicii Moldova în Italia.

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