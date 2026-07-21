Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darie, a fost convocat pe 21 iulie la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost transmis un protest oficial. Autoritățile ruse susțin că partea moldovenească ar fi încălcat „grav” prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. În reacție, ministerul Afacerilor Externe a confirmat convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova și a respins acuzațiile formulate de partea rusă.

Potrivit Ministerului rus de Externe, convocarea are legătură cu două incidente în care ar fi fost implicați angajați și automobile ale Ambasadei Rusiei la Chișinău, scrie agenția de presă rusă TASS.

Primul incident ar fi avut loc pe 19 iulie, în capitală, când polițiștii moldoveni ar fi oprit un autobuz al ambasadei ruse pentru verificarea actelor și ar fi înlăturat plăcuțele diplomatice de înmatriculare. Moscova afirmă că angajații ambasadei ar fi fost amenințați cu reținerea și că polițiștii ar fi folosit forța.

Rusia mai acuză autoritățile moldovene că nu ar fi dat curs solicitării ambasadei de a trimite un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe la fața locului pentru clarificarea situației.

Un alt incident ar fi avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, unde, potrivit părții ruse, angajații ambasadei ar fi fost reținuți timp de mai bine de patru ore în timp ce transportau un transport diplomatic spre Rusia.

Ministerul rus de Externe a declarat că își rezervă dreptul de a aplica „măsuri de răspuns în oglindă” împotriva Republicii Moldova.

Acesta nu este primul caz în care Moscova acuză Chișinăul de încălcarea normelor diplomatice. Pe 25 iunie, Rusia a anunțat că mai mulți curieri diplomatici ruși ar fi fost reținuți timp de câteva ore pe Aeroportul Internațional Chișinău și nu ar fi fost lăsați să intre în țară.

Reacția MAE de la Chișinău

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova și a respins acuzațiile formulate de partea rusă.

„În contextul evoluțiilor recente dintre cele două părți, Ministerul Afacerilor Externe reiterează că toate acțiunile întreprinse în raport cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova sunt realizate în strictă conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și cu legislația Republicii Moldova”, se arată în comunicatul instituției.

Totodată, MAE subliniază că Republica Moldova își respectă cu bună-credință obligațiile internaționale și va continua să acționeze în deplină conformitate cu normele dreptului internațional și cu principiul reciprocității în relațiile diplomatice.