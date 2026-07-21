Premierul ales Vasile Tofan afirmă că nu intenționează să majoreze vârsta de pensionare în următorii ani, chiar dacă sistemul public de pensii se confruntă cu un dezechilibru tot mai mare. În schimb, acesta susține că deficitul ar trebui acoperit prin reforme și valorificarea mai eficientă a activelor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV.

Tofan a explicat că situația demografică pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de pensii, însă consideră că majorarea vârstei de pensionare nu este soluția potrivită.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Poziția mea despre vârsta de pensionare este foarte clară: eu nu vreau să creștem vârsta de pensionare în următorii ani.”

Premierul ales a precizat că în prezent raportul dintre contribuabili și pensionari este unul îngrijorător.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Avem 1,1 angajați la un pensionar. Deja avem un deficit destul de mare în fondul de pensii.”

Propune Pilonul II și valorificarea activelor statului

Vasile Tofan susține că un guvern responsabil trebuie să identifice alte surse pentru echilibrarea fondului de pensii, fără a transfera povara asupra viitorilor pensionari.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Trebuie să găsim alte metode cum să balansăm fondul de pensii, cum să introducem gradual fondul de pensii – Pilonul II.”

În același timp, premierul ales consideră că statul ar trebui să accelereze procesul de valorificare a activelor neperformante.

Vasile TOFAN, PREMIERUL ALES: „Trebuie să fim mai ambițioși în ceea ce privește vânzarea activelor statului care sunt subutilizate, sunt abuzate și mulse de tot felul de persoane corupte. Am putea folosi veniturile din aceste privatizări pentru a acoperi fondul de pensii.”

Tofan a subliniat că, în opinia sa, reformarea sistemului de pensii trebuie realizată fără majorarea vârstei de pensionare, prin măsuri care să asigure sustenabilitatea financiară a fondului pe termen lung.