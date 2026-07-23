Sfârșit tragic în cazul copilului de 9 ani din Ungheni, dispărut în apele râului Prut. După căutări, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al băiatului la aproximativ 3 kilometri de locul unde acesta a intrat în apă pentru a se scălda.

Corpul neînsuflețit al copilului a fost depistat de echipele de intervenție la aproximativ 3 kilometri distanță de locul unde a fi intrat în râul Prut.

Ieri, băiatul a plecat de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. După ore bune de căutări și investigații, polițiștii au aflat de la cei din zonă că băiatul se afla împreună cu alți copii pe malul râului Prut.

Conform informațiilor preliminare, aceștia au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat copilul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut.

Polițiștii au găsit bunurile personale ale băiatului, lăsate pe mal înainte ca acesta să între în apă și au declanșat o amplă acțiune de căutare, la care s-au alăturat ieri dimineața și echipele de scafandri ai Direcției Situații Excepționale.

În această perioadă, IGSU vine cu recomandări pentru adulți și copii în ceea ce privește siguranța la scăldat.

„Alegeți locurile sigure pentru scăldat, evitați alcoolul și supravegheați permanent copiii. Nu lăsați o clipă de neatenție să devină o durere pentru o viață întreagă.”

Alte recomandări sunt să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, curenți puternici sau vegetație acvatică, să evite săriturile în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții, să respecte indicatoarele și avertizările amplasate în apropierea bazinelor acvatice.

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