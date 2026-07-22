Uite apa, nu e apa. Așa pare schimbarea bruscă de atitudine a primarului capitalei. După ce acum două zile se contrazicea cu ministrul mediului și susținea sus și tare că în Chișinău nu există probleme de aprovizionare cu apă, astăzi Ion Ceban pare că și-a schimbat părerea. Edilul spune că îi va cere președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să se implice în soluționarea problemei legate de nivelul scăzut al apei din lacul de acumulare de la Nistru. Ministrul Mediului susține însă că soluția nu depinde de Ucraina, ci de modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă din capitală.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Mă adresez oficial către administrația de la Kiev și în mod special președintelui Volodimir Zelenski. Astăzi, în numele meu și a tuturor locuitorilor municipiului Chișinău, precum și al cetățenilor din centrul țării și nu doar, voi transmite o solicitare prin ambasadă, dar și în aticamera președintelui, prin care solicit implicarea directă și personală, în situația privind aprovizionarea Republicii Moldova cu apă.”

Cu această adresare, primarul capitalei, Ion Ceban vine cu o răsturnare de situație, privind eventualul risc ca municipiul Chișinău să rămână fără apă, asta după ce luni, declara contrariul.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Nu am avut această problemă și nu există nici o premiză ca municipiul Chișinău să aibă această problemă, decât una singură când ea este creată artificial.”

Mai mult daca acum câteva zile spunea că asigurarea cu apă a orașului este competența autorităților locale, astăzi, a pasat responsabilitatea pe guvernare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Atunci când un Guvern nu se isprăvește cu sarcina de a asigura securitatea oamenilor și doar vorbește despre acest lucru ba mai mult, doar sperie oamenii că ar putea rămâne fără apă, trebuie să intervenim noi, așa cum am făcut în toate crizele anterioare, chiar dacă sarcina îi revine Guvernului.”

Expertul WatchDog, Andrei Curăraru, spune că este neobișnuit ca un primar să se adreseze direct președintelui unui stat vecin și crede că gestul lui Ion Ceban ar putea fi o încercare de a transfera responsabilitatea asupra Ucrainei. Totodată, expertul subliniază că președintele Volodimir Zelenski nu poate influența fenomene precum seceta sau scăderea debitului Nistrului.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCH DOG: „N-am prea văzut antecedente ca un primar de municipiu să se adreseze la un președinte de stat vecin. Nu este un nivel suficient de mare pentru a reprezenta pe exterior Republica Moldova, dar văd aici și o strategie de a pasa responsabilitatea pe Ucraina, în cazul în care se întâmplă ceva cu alimentarea cu apă. Dl Zelenski nu cred că controlează ploile sau seceta care au lovit debitul de apă pe Nistru.”

Cu o reacție a venit și Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Mă bucur și salut decizia Chișinăului de a convoca ședința Comisiei Situații Excepționale, asta înseamnă că primăria a înțeles că există o problemă.”

Schimbul de replici dintre ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și primarul capitalei, Ion Ceban, durează de câteva zile și are la bază riscul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă în Chișinău și suburbii. Potrivit ministrului, seceta din Ucraina și scăderea nivelului apei în lacul de acumulare de pe Nistru ar putea afecta funcționarea stației de captare de la Vadul lui Vodă întrucât pompele care alimentează capitala au nevoie de un nivel minim al apei pentru a funcționa.