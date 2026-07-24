Ministrul Agriculturii, Radu Musteața, și-a prezentat astăzi demisia, la doar trei zile de la preluarea mandatului. Premierul Vasile Tofan a anunțat că a acceptat cererea de demisie, precizând că decizia i-a aparținut ministrului și a fost luată pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare.

„Radu Musteața, ministrul Agriculturii, și-a prezentat astăzi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare.

Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat cine va prelua interimatul Ministerului Agriculturii până la desemnarea unui nou ministru.

Cine este Radu Musteață, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Radu Musteață este un specialist în domeniul siguranței alimentelor și al administrației publice, care deține din anul 2021 funcția de director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Acesta este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru a prelua conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Originar din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, Radu Musteață s-a născut la 24 octombrie 1988. Acesta are studii în domeniul chimiei și protecției mediului, fiind absolvent al Universității de Stat din Moldova, unde a obținut diploma de licență în Tehnologie chimică și biotehnologii, iar ulterior un master în Chimie ecologică și protecția mediului.

Cariera sa profesională este legată în mare parte de domeniul siguranței alimentelor. Înainte de a ajunge la conducerea ANSA, Musteață a ocupat mai multe funcții în cadrul instituției, acumulând experiență în domeniul controlului produselor alimentare, evaluării riscurilor și supravegherii laboratoarelor.

Printre funcțiile deținute se numără cea de șef al Direcției siguranța și calitatea produselor alimentare de origine non-animală, șef al Direcției managementul laboratoarelor și evaluarea riscului, dar și director al Centrului Republican de Diagnostică Veterinară.

La 7 octombrie 2021, Radu Musteață a fost numit director general al ANSA, instituție responsabilă de monitorizarea siguranței alimentelor, sănătății animalelor, protecției plantelor și controlului produselor alimentare de pe piața Republicii Moldova.

Citeste si : Patru nume noi în Guvernul propus de Vasile Tofan: Cine sunt miniștrii care ar urma să-i înlocuiască pe actualii membri ai Cabinetului Munteanu