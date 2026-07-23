Apar noi detalii în urma perchezițiilor desfășurate la Î.S. „MOLDATSA”. Trei persoane vizate în dosarul penal privind presupuse fapte de abuz în serviciu au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție. În total ofițerii CNA au efectuat astăzi 25 de percheziții la domiciliile și birourile unor angajați ai întreprinderii cu funcții de decizie.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–prezent, persoanele vizate ar fi admis mai multe încălcări în administrarea întreprinderii, acționând contrar atribuțiilor de serviciu și provocând, potrivit materialelor cauzei, prejudicii în proporții deosebit de mari.

Procurorii susțin că sunt investigate mai multe situații privind gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare, inclusiv achiziții publice cu încălcarea procedurilor, concursuri fictive pentru ocuparea unor funcții vacante, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul ilegal de funcții și organizarea unor instruiri considerate nejustificate.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, organele de drept efectuează percheziții atât la domiciliile persoanelor vizate, cât și în birourile acestora, pentru acumularea probelor necesare.

CNA și Procuratura Anticorupție anunță că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea responsabilității fiecăruia.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldASTA a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care dezvăluia că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de director al MoldATSA. La scurt timp acesta și-a depus demisia. Totodată, au apărut dezvăluiri și despre purtătorul de cuvânt al întreprinderii de stat. Anastasia Taburceanu și-a dat demisia după ce Rise.md a publicat informații potrivit cărora remunerația sa lunară la MoldATSA ar fi fost de aproximativ 120.000 de lei. Președintele Maia Sandu, care este verișoara acesteia, a declarat că nu a știut ce remunerație primea ruda sa.

Redacția „Cu sens” a scris că Taburceanu a încasat peste 1,2 milioane de lei, în 12 luni, perioadă în care a activat la întreprinderea de stat. Cel mai mare salariu ridicat a fost de aproape 150 de mii de lei. Situația de la MoldATSA a provocat un adevărat scandal care a dus la demisii în lanț, dar și percheziții. Ofițerii CNA au publicat și un raport de evaluare a activității întreprinderii, care a scos la iveală angajări fără concursuri, licitații favorizate și cheltuili nejustificate de milioane de lei.

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