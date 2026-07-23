Partidul Liberal îi solicită premierului Vasile Tofan să inițieze procesul de lichidare a raioanelor, susținând că aceasta ar trebui să fie una dintre primele reforme ale noului Guvern. Formațiunea afirmă că șeful Executivului a criticat în repetate rânduri, înainte de a prelua funcția, actuala organizare administrativ-teritorială și consideră că acum este momentul să demonstreze că promisiunile făcute în spațiul public pot fi transformate în acțiuni concrete.

Într-o declarație publică, Partidul Liberal salută mesajul transmis de Vasile Tofan în cadrul primei ședințe a Guvernului privind necesitatea reducerii cheltuielilor inutile din sectorul public și susține că desființarea raioanelor ar reprezenta unul dintre cele mai importante instrumente pentru atingerea acestui obiectiv.

Potrivit liberalilor, reforma administrativ-teritorială ar constitui și un test pentru întreaga clasă politică, inclusiv pentru opoziția parlamentară, care ar urma să susțină modificările constituționale necesare implementării acesteia.

„Raioanele au rămas fără atribuții”

Formațiunea susține că actualele consilii raionale și-au pierdut mare parte din competențe odată cu reformele din ultimii ani. Liberalii argumentează că școlile au trecut în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, iar instituțiile medicale sunt administrate de Ministerul Sănătății, astfel încât existența raioanelor nu se mai justifică.

În opinia PL, atribuțiile acestora ar putea fi preluate de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), care ar asigura coordonarea proiectelor de dezvoltare fără a menține actualul aparat administrativ.

Angajații consiliilor raionale ar putea fi redistribuiți

Partidul Liberal mai afirmă că lipsa de personal calificat în administrația publică și în alte domenii ar permite absorbția angajaților consiliilor raionale în alte instituții ale statului sau în sectorul privat.

Potrivit formațiunii, reorganizarea nu ar însemna pierderea resursei umane, ci redistribuirea acesteia către domenii unde există deficit de specialiști.

PL: Republica Moldova trebuie să renunțe la structurile moștenite din perioada sovietică

În final, Partidul Liberal susține că păstrarea celor 32 de raioane reprezintă o continuare a unui model administrativ învechit, incompatibil cu obiectivele de modernizare și integrare europeană ale Republicii Moldova.

Formațiunea consideră că lichidarea raioanelor ar transmite un semnal clar privind eficientizarea cheltuirii banului public și desprinderea definitivă de structurile administrative moștenite din perioada sovietică.

Ce reprezintă reforma administrativ-teritorială

Reforma administrativ-teritorială este una dintre prioritățile asumate de autorități pentru eficientizarea administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare. În prezent, Guvernul promovează procesul de amalgamare voluntară a primăriilor, iar în paralel propune și reorganizarea nivelului al doilea al administrației publice locale.

În acest context, secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a anunțat că Executivul propune reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, care ar urma să devină centre regionale de dezvoltare. Potrivit acestuia, noua organizare administrativă va permite gestionarea unor proiecte de amploare, precum modernizarea drumurilor regionale, dezvoltarea infrastructurii spitalicești sau implementarea sistemelor regionale de management al deșeurilor – investiții pe care actualele raioane, din cauza resurselor limitate, nu le pot susține individual.