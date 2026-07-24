Radu Musteața a venit cu o reacție după ce și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Agriculturii. Acesta a declarat că decizia a fost luată pentru a proteja încrederea publică și a subliniat că profesionalismul său nu trebuie afectat de „informații false și manipulatorii”.

„Guvernul are de asigurat în perioada imediat următoare un șir de reforme importante și complicate, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor din Republica Moldova, iar pentru a păstra încrederea am considerat că este un gest de responsabilitate să îmi depun mandatul.

Profesionalismul și corectitudinea de care dau dovadă nu trebuie să fie știrbite și erodate de informații false și manipulatorii.

Mulțumesc tuturor pentru susținere, apreciere și încurajare”, a transmis Radu Musteața.

De la primele ore ale dimineții, premierul Vasile Tofan a anunțat că ministrul Agriculturii, Radu Musteață, și-a depus demisia după doar trei zile de la numirea în funcție. Premierul a declarat că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru urmează să fie desemnat în cel mai scurt timp.

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