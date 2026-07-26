Noul incident din această dimineață din România vine pe fondul unui nou atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Kievul și alte nouă regiuni au fost bombardate cu rachete și drone, iar mai multe clădiri și obiective de infrastructură au fost lovite. Cel puțin două persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în mai multe orașe.

La Kiev, exploziile au început la scurt timp după miezul nopții. Rusia a lansat asupra capitalei rachete balistice, iar fragmentele proiectilelor au provocat incendii în cel puțin trei sectoare ale orașului. În Șevcenkivski, a fost lovit un bloc cu 18 etaje, unde focul a izbucnit la etajele șapte și opt. În alte zone au ars un depozit, mașini și clădiri administrative. Trei oameni au fost răniți.

În total, în timpul atacului din timpul nopții, armata rusă a lansat asupra Ucrainei 136 de drone și opt rachete, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Kievul și alte nouă regiuni au fost atacate, printre care, Sumî, Odesa, Cernigov și Dnipropetrovsk. Dimineața, atacurile au continuat. La Harikov, o dronă rusească a lovit o zonă rezidențială. O casă a fost distrusă, iar o femeie de 40 de ani a murit. Cel puțin nouă oameni au fost răniți, printre ei un băiat de 10 ani și o adolescentă de 17 ani.

La Zaporojie, rușii au atacat cu bombe aeriene ghidate. O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite. Au fost avariate obiective de infrastructură, un colegiu, o benzinărie și locuințe.

Iar la Krivoi Rog, orașul natal al lui Volodimir Zelenski, o lovitură rusească a provocat un incendiu uriaș la un hipermarket de materiale de construcții. Imaginile surprinse imediat după atac arată coloane dense de fum negru ridicându-se deasupra clădirii.

Atacurile vin după una dintre cele mai intense săptămâni de bombardamente. Zelenski afirmă că, în ultimele șapte zile, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproape 1.700 de drone, peste 1.630 de bombe aeriene și 95 de rachete. Mai mult de jumătate dintre rachete au fost balistice. Liderul de la Kiev le-a cerut din nou aliaților să livreze la timp sisteme și rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană.