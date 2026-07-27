După ce a treia dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, România reacționează diplomatic pe toate canalele. Autoritățile de la București au transmis duminică că astfel de incidente sunt „inadmisibile” și „intolerabile”. Iar președintele Nicușor Dan a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.

Primul mesaj a venit din partea președintelui României, Nicușor Dan. Șeful statului a avut o reacție fermă și a anunțat că protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va avea la bază toate cercetările privind dronele doborâte zilele trecute.

Scurt, este vorba despre o plângere oficială transmisă de o țară alteia. Nu înseamnă ruperea relațiilor sau un răspuns militar, ci un avertisment oficial, transmis pe cale diplomatică. De regulă, spun specialiștii, în astfel de cazuri sunt cerute explicații și solicitări astfel încât incidentul să nu se repete. În paralel sunt informați aliații NATO și UE.

Un mesaj în aceeași notă a venit și de la Ministerul Român al Afacerilor Externe. De altfel, tot duminică, la sediul Ministerului a fost convocat ambasadorul Rusiei la București. O măsură diplomatică prin care România transmite un semnal ferm după încălcările repetate ale spațiului aerian.

Din informațiile noastre, ambasadorul Rusiei la București nu a ajuns duminică la sediul Ministerului. Cel mai probabil, spun surse oficiale, va ajunge zilele viitoare.

Și tot duminică, autoritățile au transmis aprecieri piloților români și echipelor de la sol, scrie știrileprotv.ro.