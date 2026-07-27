Doi iubiți de 42 de ani au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au intrat în apartamentul unei femei de 67 de ani din Chișinău și au omorât-o cu cruzime, iar apoi i-au furat bunuri în valoare de aproximativ 30 de mii de lei. Procurorii spun că femeia a fost ucisă pentru că cei doi știau că locuia singură și avea bani în locuință.

Potrivit procuraturii generale, totul s-a întâmplat pe 1 mai, atunci când cei doi au intrat în apartamentul femeii din sectorul Rîșcani al capitalei. Aceștia au bătut-o, după care au strangulat-o.

Ulterior, din locuință au luat o geantă, o valiză, mai multe blănuri, geci, articole vestimentare, încălțăminte și alte bunuri. Valoarea totală a acestora este estimată la aproximativ 30 de mii de lei.

Femeia o cunoștea pe victimă din perioada în care locuiau în același bloc.

Bărbatul și-a recunoscut vina, iar femeia și-a recunoscut parțial vina.

Aceștia pot primi o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață.