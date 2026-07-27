Obținerea unui pașaport sau a unui permis de conducere ar putea deveni mai costisitoare. Guvernul a publicat un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor pentru mai multe servicii prestate de Agenția Servicii Publice (ASP), dar și introducerea unor taxe noi pentru servicii de licențiere, autorizare și certificare.

Autoritățile motivează modificările prin creșterea costurilor de producere a noilor modele de acte și prin diminuarea numărului de servicii solicitate în ultimul an.

Pașapoartele se scumpesc cu până la 450 de lei

Potrivit proiectului, tariful standard pentru eliberarea pașaportului în termen de 20 de zile lucrătoare va crește de la 650 de lei la 790 de lei.

Vor fi majorate și tarifele pentru eliberarea documentului în regim de urgență:

10 zile lucrătoare – de la 980 la 1.190 de lei;

5 zile lucrătoare – de la 1.240 la 1.500 de lei;

o zi lucrătoare – de la 1.430 la 1.740 de lei;

în ziua adresării – de la 1.690 la 2.050 de lei;

în decurs de șase ore – de la 2.080 la 2.530 de lei.

Noile tarife pentru pașapoarte urmează să intre în vigoare la 30 septembrie 2026.

Mai scumpe și permisele de conducere

Creșteri de preț sunt prevăzute și pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permiselor de conducere.

Tariful standard, pentru eliberarea documentului în 20 de zile lucrătoare, va crește de la 420 la 440 de lei.

În cazul serviciilor urgente, noile tarife propuse sunt:

10 zile lucrătoare – 880 de lei (față de 760);

5 zile lucrătoare – 1.320 de lei (față de 1.100);

3 zile lucrătoare – 1.760 de lei (față de 1.440);

24 de ore – 2.200 de lei (față de 1.780);

în ziua adresării – 2.640 de lei (față de 2.120).

Aceste modificări vor intra în vigoare odată cu publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Apar taxe noi pentru servicii de licențiere și autorizare

Proiectul introduce un nou compartiment în nomenclatorul serviciilor ASP, dedicat activităților de licențiere, autorizare și certificare.

Printre cele mai importante taxe propuse se numără:

1.990 de lei pentru examinarea cererilor privind eliberarea certificatelor utilizatorului final, certificatelor internaționale de import și altor documente pentru comerțul cu mărfuri strategice;

1.810 lei pentru prelungirea certificatului de înregistrare prealabilă;

1.580 de lei pentru reperfectarea actelor conexe;

1.030 de lei pentru deplasarea specialistului la verificările efectuate în teren;

6.000 de lei pentru examinarea cererilor privind coordonarea regulilor de desfășurare a jocurilor de noroc;

22.130 de lei pentru examinarea cererilor de aprobare a investițiilor considerate importante pentru securitatea statului, dacă valoarea investiției este de cel puțin 1,7 milioane de lei. În cazul investițiilor sub acest prag, serviciul va rămâne gratuit.

Noile prevederi vor intra în vigoare la o lună după publicarea actului normativ.

Se schimbă și modul de eliberare a extraselor din Registrul de stat

Documentul prevede și modificarea modului de eliberare a extraselor din Registrul de stat al unităților de drept.

Astfel, extrasul electronic generat automat, în timp real, va fi eliberat contra unei taxe echivalente cu tariful minim prevăzut pentru prestarea serviciului în regim de urgență. Excepție vor face antreprenorii independenți și autoritățile publice prevăzute de lege.

Guvernul: Costurile au crescut, iar veniturile ASP au scăzut

În nota de fundamentare, autorii proiectului explică faptul că majorarea tarifelor este determinată de punerea în circulație a noilor modele de pașapoarte și permise de conducere, precum și de scumpirea costurilor de producere și personalizare a acestora.

Potrivit documentului, costul blanchetelor pentru pașapoarte a crescut cu 56%, iar cel al blanchetelor pentru permisele de conducere cu 65%.

Totodată, Agenția Servicii Publice arată că, în primul trimestru al anului 2026, numărul serviciilor solicitate a fost cu 7% mai mic comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

ASP estimează venituri suplimentare de aproape 30 de milioane de lei

Autorii proiectului estimează că noile tarife vor aduce venituri suplimentare de 27–28 de milioane de lei până la sfârșitul anului 2026.

În lipsa acestor modificări, Agenția Servicii Publice ar putea înregistra un deficit bugetar de aproximativ 67 de milioane de lei, se arată în nota de fundamentare a proiectului.