Șoferul care a fost la un pas de a provoca un accident grav pe o stradă din Chișinău, după ce a efectuat o depășire periculoasă a fost identificat de polițiști. Bărbatul a fost sancționat, iar permisul de conducere i-a fost ridicat.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc ieri, pe strada Uzinelor din capitală. La volanul mașinii se afla un bărbat un bărbat de 39 de ani. Din imaginile video surprinse de o cameră de bord se vede cum automobilul ajunge pe contrasens și evită în ultima clipă impactul cu un troleibuz care circula regulamentar din sens opus.

Din fericire, în urma incidentului nu s-a produs nicio coliziune și nimeni nu a fost rănit.

În urma documentării cazului, acesta a fost sancționat pentru crearea situației de accident.

Totodată, permisul de conducere i-a fost ridicat, iar cazul a fost trimis în instanță, cu propunerea de a-i fi retras dreptul de a conduce vehicule.

Când este permisă depășirea

Potrivit Regulamentului circulației rutiere, depășirea este permisă doar dacă poate fi efectuată în condiții de siguranță, fără a pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Manevra este interzisă dacă șoferul este obligat să pătrundă pe sensul opus și există riscul producerii unui accident.

Totodată, depășirile neregulamentare reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave, întrucât cresc riscul de impact frontal, unul dintre cele mai periculoase tipuri de coliziuni.