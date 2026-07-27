Guvernul anunță că a întreprins măsuri pentru a asigura piața cu motorină, după ce mai multe stații PECO au rămas fără stocuri. În ultimele 24 de ore, în țară au intrat două barje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil.

Autoritățile precizează că un nou transport, cu o capacitate similară, este așteptat să ajungă astăzi. Cantitățile suplimentare urmează să reducă deficitul înregistrat la unele stații de alimentare.

Potrivit datelor prezentate de guvern, la 27 iulie, 53 de stații PECO din totalul de 590 nu dispuneau de stocuri de motorină. Este vorba despre mai puțin de 10% dintre stațiile din țară, dintre care 38 fac parte din rețeaua Lukoil.

Prin comparație, în perioada de vârf a crizei din primăvara anului 2026, pe 26 martie, 182 de stații nu aveau motorină disponibilă.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu

Executivul explică deficitul prin mai mulți factori, printre care scăderea nivelului Dunării, care a afectat transportul fluvial, dar și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat blocaje în lanțurile de aprovizionare cu combustibil.

Guvernul spune că monitorizează situația și va interveni cu măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a menține aprovizionarea stabilă a pieței.