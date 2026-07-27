După 20 de ani de muncă și investiții constante o familie din Glodeni a reușit să pună pe picioare una dintre cele mai moderne ferme de vaci din nordul țării. Proprietarii au pornit cu 30 de animale, astăzi au aproape 400 iar ferma lor este vizitată atât de turiști, cât și de alți antreprenori care vor să afle mai mult despre o astfel de afacere.

O fermă de vaci din satul Fundurii Vechi, Glodeni a devenit o adevărată atracție turistică. Vizitatori din diferițe colțuri ale țării vin să admire animalele și condițiile în care sunt acestea crescute, dar și să afle mai multe despre această activitate.

Bucuria cea mai mare este pentru cei mici, care admiră văcuțele, le mângâie și le analizează fiecare mișcare.

„Am venit cu nepoțica mea, să-i arăt. O caută pe Milka, ne pare bine că s-a deschis o această activitate, ușile deschise, în realitate să vedem cum arată vacile. O avem doar jucării.”

Alina FLOREA, VIZITATOARE: „Mâine când se vor trezi vor spune ”Hai să vedem văcuțele!” E foarte frumos, bravo, să fie mai mulți astfel de oameni.”

„Am venit să văd văcuțele și mi-a plăcut foarte mult.”

Entuziasmate de experiență au fost Aurica și fiica ei, care au revenit acasă din Polonia.

„Ne-am bucurat foarte mult când am auzit de acest eveniment. Să vedem vacile, să le atingem, să vedem cum sunt mulse și cum sunt crescute.”

Igor a venit din raionul Drochia pentru a afla cât mai multe despre ce înseamnă să ridici de la zero o fermă de vaci modernă, mai ales că își dorește să înceapă și el o astfel de afacere.

Igor RUPEȘCA, VIZITATOR: „Mi-a oferit un mare imbold, am văzut că se poate, că prin muncă și dăruire poți avea rezultate.

- Am pasiunea pentru vaci de când sunt mic, părinții la fel au avut o așa activitate. Sper și îmi doresc să deschid și eu o mini fermă sau o fermă.”

Vizitatorii sunt conduși în fiecare colțișor de către cei care muncesc zilnic aici și care le împărtășesc atât din responsabilități, cât și din experiență.

„Dacă nu au vacile potențial să îți dea lapte mult, degeaba.”

Stela MOSÎNZĂ, ȘEFA COMPLEXULUI ZOOTEHNIC: „Asta e o mașină de furajare, a fost cea mai bună investiție din ferma noastră.”

„E foarte important să ținem silozurile curate.”

Stela MOSÎNZĂ, ȘEFA COMPLEXULUI ZOOTEHNIC: „La fiecare muls, îngrijitorii fac paturile. Mai ceva ca la un hotel de cinci stele.”

Stela MOSÎNZĂ, ȘEFA COMPLEXULUI ZOOTEHNIC: „Vacile sunt foarte răsfățate, investim mult în confortul animalelor.”

Ferma numără aproape 400 de vaci, care oferă zilnic aproximativ 15 tone de lapte. Totul este monitorizat științific, cu ajutorul tehnilogiei.

Stela MOSÎNZĂ, ȘEFA COMPLEXULUI ZOOTEHNCI: „Fiecare vacă are la gât un colier inteligent, care ne arată câte ore doarme, cât stă în picioare. Se preiau probe de la fiecare vacă, știm fiecare vacă ce număr de proteine are, grăsimi, celulele somatice, care sunt foarte importante pentru calitatea laptelui.”

Echipa de muncitori, îngrijitori și veterinari este extrem de importantă pentru ca întregul circuit al laptelui, de la fermă până la consumator, să funcționeze precis și sigur ca un ceas elvețian.

Lidia GNATIUC, ADMINISTRATOARE: „Nu e un lucru care poate fi lăsat, zi la zi, la oră fixă pentru muls, mâncare, totul e programat. Nu avem voie să greșim. Am adus indieni, nu era posibil altfel, veneau băieți, încercau, nu le plăcea.”

Anastasia OLEINIC, VETERINAR: „Bunăstarea animalelor e primul pas de care ținem cont, în mod principal, tratamentele ar trebui reduse la minim. Ideea e dacă ai grijă să le oferi toate condițiile la superlativ, animalele nu se îmbolnăvesc. Mâncarea pentru vaci este unul din factorii cheie, la ele digestia e diferită, au patru compartimente ale stomacului. E ca o mini frabrică, dacă apare un dezechilibru, încep problemele. Avem nutriționiști foarte buni care fac rețete speciale, pentru fiecară grupă în parte.”

Stela MOSÎNZĂ, ȘEFA COMPLEXULUI ZOOTEHNIC: „Mă mândresc că am creat o echipă bună, unită și profesionistă.”

Familia Gnatiuc a încercat și alte afaceri înainte de a găsi rețeta câștigătoare în sectorul zootehnic. La început nu au avut posibilități prea multe, dar au avut ambiție și perseverență și au fost ajutați și de câteva granturi oferite prin proiectul 1+1, ale ODA și Agri.

Lidia GNATIUC, ADMINISTRATOARE: „Am îndurat foarte mult frig, greutăți, acum clar că și apa se încălzește, atunci era rece. Începutul chiar a fost greu, de multe ori mă gândeam se merită, ori nu se merită? Am pornit cu 30 de vaci din sat, am mai adus 20 din Germania. În 2014 am adus din Germania două camioane de Holstein, sunt într-adevăr vaci productive.”

În Republica Moldova, producția locală de lapte din fermele autorizate a crescut în anul 2025 până la 64 mii tone, comparativ cu 52 de mii tone în anul 2024.