Situația hidrologică din bazinul fluviului Nistru continuă să fie dificilă, iar rezerva de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk scade într-un ritm îngrijorător. În primele 20 de zile ale lunii septembrie, în lac au intrat aproximativ 40,3 milioane de metri cubi de apă, în timp ce volumul evacuat a fost de aproape 103,7 milioane de metri cubi. Diferența dintre apa care a intrat și cea evacuată depășește astfel 63 de milioane de metri cubi.

Potrivit Ministerului Mediului, debitul mediu de intrare în lac în perioada 1–20 septembrie a fost de aproximativ 23 de metri cubi pe secundă. În același timp, deversările în aval s-au menținut la 60 de metri cubi pe secundă.

Datele arată că aportul de apă este insuficient pentru a compensa volumul evacuat. În aceste condiții, rezerva din lac continuă să se diminueze.

Cea mai mică valoare a debitului de intrare înregistrată în primele 20 de zile ale lunii a fost de 16 metri cubi pe secundă, pe 6 septembrie. În mai multe zile, debitul a fost sub 20 de metri cubi pe secundă.

Nivelul apei a scăzut cu aproape 70 de centimetri

La începutul lunii septembrie, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk era de 111,83 metri. Raportat la volumul de apă pierdut în perioada analizată, nivelul este estimat acum la aproximativ 111,15 metri, ceea ce înseamnă o scădere de circa 68 de centimetri în doar 20 de zile.

Ministerul Mediului precizează că, deși în Republica Moldova au fost înregistrate precipitații, acestea nu au avut un efect suficient asupra debitului Nistrului. În bazinul superior al fluviului, aflat pe teritoriul Ucrainei, cantitățile de precipitații nu au fost suficiente pentru a genera o creștere importantă a debitului de intrare în lac.

Cum a evoluat debitul în septembrie

Datele pentru perioada 1–20 septembrie arată fluctuații importante ale debitului de intrare. Pe 1 septembrie acesta era de 35 de metri cubi pe secundă, după care a scăzut la 27 și, ulterior, la 23 de metri cubi pe secundă.

Cel mai mic debit, de 16 metri cubi pe secundă, a fost înregistrat pe 6 septembrie. Spre sfârșitul perioadei analizate, valorile au oscilat între 17 și 26 de metri cubi pe secundă.

Pe 20 septembrie, debitul de intrare în lac era de 24 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările se mențineau la 60 de metri cubi pe secundă.

Autoritățile cer consum responsabil de apă

În contextul rezervelor în scădere, Ministerul Mediului îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cât mai responsabil și să evite consumul inutil.

Autoritățile recomandă remedierea pierderilor și a scurgerilor de apă, utilizarea rațională a resurselor în gospodării și evitarea folosirii apei potabile pentru activități care nu sunt strict necesare.

Ministerul Mediului spune că monitorizează în continuare debitele Nistrului, situația din lacul de acumulare Novodnestrovsk și evoluția rezervelor de apă și va informa populația în cazul unor schimbări importante.