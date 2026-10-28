O alertă falsă cu bombă a fost înregistrată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în această noapte. Pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați, iar serviciile specializate au verificat zona.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit Poliției de Frontieră, alerta a fost înregistrată la ora 23:38.

În urma verificărilor, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive, iar alerta s-a dovedit a fi falsă.

Între timp, pe rețelele sociale au apărut imagini video în care se vede cum pasagerii sunt evacuați din clădirea aeroportului. Aceștia au comunicat că au așteptat în jur de două ore pentru a fi remediată situația.

Sursă video: TikTok

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