Un puternic incendiu a fost la un pas să facă dezastru în cimitirul central din Căușeni. Asta după ce vegetația uscată din pădurea din apropiere a luat foc, iar flăcările s-au extins cu repeziciune. La fața locului au intervenit câteva echipe de pompieri care au reușit să stingă focul.

Orașul Căușeni a fost cuprins de fum dens în jurul amiezii. Flăcările puteau fi văzute cum mistuie iarba uscată, dar și copacii din fâșia forestieră de la marginea localității și până la cimitir. Două echipaje de pompieri au luptat cu focul, pentru a nu permite agravarea situației.

„Am reușit să prevenim răspândirea focului pe teritoriul cimitirului din orașul Căușeni. De asemenea, a fost protejat de incendiu un lan de grâu. Putem spune că incendiul a fost localizat, iar colegii mei lucrează acum pentru lichidarea acestuia definitiv.”

Din fericire, incendiul nu s-a extins în cimitir, însă au fost nimicite 3-4 ha de vegetație, iar pagubele urmează a fi estimate.

În contextul zilelor de vreme instabilă și oscilații ale temperaturilor, dar și a vântului, pompierii îndeamnă oamenii să fie prudenți și să nu aprindă focul în spații deschise, în apropierea pădurilor, a câmpurilor de cereale sau a zonelor de agrement și a spațiilor dedicate platformelor de gunoi.

„Vreau să venim cu recomandarea către autoritățile publice locale și a deținătorilor de tereneuri agricole, ca să își protejeze terenurile prin asigurarea unor fâșii de protecție, inclusiv și obiectivele de importanță majoră, cum ar fi transportatoarele, pentru că în urma vântului puternic, focul poate fi necontrolat și pot fi cauzate prejudicii.”

Potrivit meteorologilor, pentru mâine sunt prognozate ploi cu averse și descărcări electrice, iar maxima zilei va oscila între 21 și 31 de grade. În următoarele zile, vremea va rămâne instabilă, iar pe alocuri va ploua.