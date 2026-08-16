A început sezonul ambroziei, iar în mai multe zone din Chișinău planta a fost deja depistată, inclusiv în apropierea unei grădinițe. Asta în condițiile în care autoritățile municipale spun că focarele sunt monitorizate. Între timp, locuitorii capitalei se plâng de apariția primelor simptome de alergie, iar medicii ne spun la ce semne trebuie să fim atenți și cum pot fi ținute sub control reacțiile provocate de polen.

Ambrozia rămâne o problemă pentru sănătatea publică, mai ales în perioada de înflorire. Deși Primăria Municipiului Chișinău susține că luptă cu focarele de ambrozie, planta continuă să fie depistată în mai multe zone ale capitalei. Un astfel de focar a fost observat în scuarul din apropierea Grădiniței nr. 161. Plantele încă nu au înflorit, însă sunt pe punctul de a o face în următoarele zile.

În același scuar am întâlnit-o pe Elena, care spune că se confruntă cu simtomele alergiei la ambrozie deja de câțiva ani.

„A început să mă deranjeze sinuzita și am înțeles că parcă nu este răceală, dar ceva mă supără. Cineva din cunoștințe mi-a spus: „Poate ești alergică la ambrozie, pentru că eu mă chinui de mulți ani”. Eu m-am mai gândit, am studiat și am înțeles că tot ce este posibil că s-a început o reacție în organism și la mine.”

În același timp, femeia spune că este important ca planta să fie tăiată, deoarece reprezintă un pericol nu doar pentru adulți, ci și pentru copii.

„Evident că ar fi bine să fie tăiată la timp și mai ales că foarte mulți oameni, inclusiv copii, sunt foarte alergici la această plantă și ar fi de dorit să fie monitorizată, la timp tăiată, pentru că asta este în foavoarea populației. Trebuie să fie resurse preconizate pentru acest moment.”

Iar această femeie spune că, deși nu se confruntă cu alergia la ambrozie, își face griji pentru cei dragi care suferă din cauza acesteia.

„-Acum, apropo, e mijloc de august și se începe procesul de înflorire. Acum va începe să curgă nasul, va începe tusea. Depinde care și cum reacționează.

-Aveți alergie la ambrozie?

-Eu nu am, dar cei apropiați, da.”

Alții spun că, deși anul trecut au avut simptome de alergie, în acest an nu le mai resimt.

„Anul trecut am avut alergie, ochii îmi curgeau. Anul acesta până când nu am.”

Totodată, pe rețelele de socializare, internauții spun că au întâlnit ambrozie pe Stadionul Colegiului de Transporturi. Mai multe plante cresc în sectoarele Ciocana și Rîșcani ale capitalei. În acest context, specialiștii ne spun cum poate fi recunoscută alergia la ambrozie.

„Atunci când vorbim despre o alergie, vorbim despre ceea ce se repetă în același sezon, în aceeași perioadă de timp. Dacă este să comparăm cu o infecție respiratorie provocată de o răceală, atunci le deosebește febra.”

SIMPTOMELE ALERGIEI LA AMBROZIE

-Scurgeri nazale;

-Strănuturi repetate;

-Mâncărimea și lăcrimarea ochilor;

-Respirația șuierătoare la persoanele cu astm.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Alergia la ambrozie se poate face simțită rapid. Cele mai frecvente simptome sunt scurgerile nazale, strănuturile repetate, precum și mâncărimea și lăcrimarea ochilor. În cazul persoanelor cu astm, polenul de ambrozie poate provoca și respirație șuierătoare.”

Există și tratamente care ajută la ținerea sub control a simptomelor alergiei, pe lângă spray-urile nazale, care trebuie utilizate doar la recomandarea medicului.

Corina ROTARU-LUNGU, ALERGOLOG: „Vorbim despre acele preparate care sunt antihistaminice, pentru că acea substanță antihistamină este reponsabilă de strănuturile, eliminările din nas, mâncărimile care apar. Medicamentele care poartă denumirea antihistamine sunt prima linie de administrare.”

Dacă tratamentul recomandat de farmacist nu dă rezultate, consultarea unui medic este esențială. Autoritățile municipale solicită gestionarilor de terenuri să distrugă ambrozia, iar nerespectarea normelor poate fi sancționată cu amenzi de până la 6 mii de lei, conform legislației de mediu.