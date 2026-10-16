Ministrul Apărării condamnă încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova, după ce patru aparate de zbor au survolat neautorizat teritoriul țării în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în timpul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Oficialul avertizează că, deși aparatele au părăsit teritoriul național într-un interval scurt, incursiunile au reprezentat un pericol pentru siguranța cetățenilor.

„Orice încălcare a spațiului aerian național reprezintă un risc pentru siguranța cetățenilor. Continuăm monitorizarea situației. Condamn fiecare caz de încălcare care amenință securitatea națională”, a scris Anatolie Nosatîi.

Dronele au intrat dinspre Ucraina

Patru cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatele de zbor au intrat în spațiul aerian național dinspre Ucraina și l-au părăsit ulterior pe diferite direcții.

Primul caz a fost înregistrat la ora 23:02, când un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția Timcovo, regiunea Odesa, spre Ivanovca. La ora 23:20, acesta a părăsit spațiul aerian prin zona localității Bronit, din regiunea Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul aerian național la ora 03:37, din direcția Starocazacie, spre Tudora. Un minut mai târziu, acesta a părăsit spațiul aerian pe aceeași traiectorie.

Al treilea caz a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc – Otaci. La ora 03:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național prin zona localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Un alt aparat de zbor fără pilot a fost detectat în această dimineață la ora 05:59, pe direcția Starocazacie – Căplani. La ora 06:00, acesta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, în direcția Olănești. La ora 06:09, aparatul a survolat din nou spațiul aerian național, prin localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă, iar un minut mai târziu a ieșit prin zona localității Dnestrovsc, din regiunea transnistreană, spre Gradenițî, Ucraina.

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Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat în repetate rânduri de drone

În ultimele luni, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri de drone. Ultimul caz a fost înregistrat ieri. O dronă a intrat dinspre Odesa, fiind detectată de radare deasupra satului Purcari, din raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-a aflat în spațiul nostru timp de opt minute, după care a părăsit teritoriul țării. Incidentul vine după ce, în weekend, o altă dronă s-a prăbușit într-o pădure din raionul Anenii Noi.

De la începutul invaziei ruse, circa 95 de drone și rachete au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, unele dintre ele au căzut, explodând și provocând pagube. În timp ce autoritățile de la Chișinău afirmă că aparatele de zbor sunt de producție rusească, ambasadorul agreat Oleg Ozerov, a cerut dovezi.

Pe 5 octombrie, un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, după atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene. Proiectilul a ricoșat din pământ și a lovit un autocar, iar un polițist de frontieră a fost rănit. Acesta se află în stare stabilă, în afara oricărui pericol.

ISW: Rusia intensifică incursiunile în spațiul aerian al Moldovei și încearcă să le transforme într-o „normalitate”

Pe 3 octombrie, șase aparate, inclusiv muniții rătăcitoare de tip Banderol, au pătruns în spațiul aerian al țării și s-au prăbușit pe teritoriul Moldovei. În acest context, Institutul pentru Studiul Războiului avertizează că Rusia ar încerca să transforme astfel de incidente într-o situație „normală”.

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