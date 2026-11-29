Primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze arată că Alexandr Stoianoglo a acumulat peste 57% din voturi, după numărarea a 31 procese-verbale. Contracandidatul său, Fiodor Gagauz, susținut de socialiști, a obținut peste 42% din voturi.

Rezultatele sunt preliminare și pot suferi modificări pe măsură ce vor fi procesate și celelalte procese-verbale.

UPDATE 22:32 După 41 procese verbale procesate din 67, Alexandr Stoianoglo acumulează 57.60%, iar Fiodor Gagauz - 42.40%

screenshot/ cec.md

UPDATE 22:22 După 31 procese verbale procesate din 67, Alexandr Stoianoglo acumulează 56.82%, iar Fiodor Gagauz - 43.18%

screenshot/ cec.md

UPDATE 22:14 După 22 procese verbale procesate din 67, Alexandr Stoianoglo acumulează 55.28%, iar Fiodor Gagauz - 44.72%

screenshot/ cec.md

UPDATE 21:57 După 17 procese verbale procesate din 67, Alexandr Stoianoglo obține 52.00%, iar Fiodor Gagauz - 48.00%

screenshot/ cec.md

UPDATE 21:44 După 10 procese verbale procesate din 67, Alexandr Stoianoglo - 53.08%, iar Fiodor Gagauz - 46.92%

candidați/ cec.md

Peste 50 de încălcări, raportate de Promo-Lex

Peste 50 de încălcări și incidente au fost raportate la alegerile din autonomia găgăuză de observatorii Promo-LEX și de poliție. Printre neregulile semnalate se numără votarea în grup, transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare și agitația electorală.

Al doilea tur al alegerilor din UTA Găgăuzia

În UTA Găgăuzia se desfășoară astăzi, 29 noiembrie, turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan, dar și scrutinul pentru alegerea deputaților în Adunarea Populară. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 09:00, la urne s-au prezentat 1,62% dintre alegători.

În total, peste 129.000 de persoane sunt așteptate să voteze. Scrutinul pentru funcția de deputat în Adunarea Populară se desfășoară în 21 de circumscripții electorale, iar în circumscripția nr. 12, Baurci, are loc votarea repetată.

67 de secții de votare au activat până la ora 21:00

Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și au activat până la ora 21:00.

Datele privind prezența la vot pot fi urmărite în timp real pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Alegătorii pot solicita informații despre procedura de votare și la Centrul de apel al CEC, la numărul 022 880 101.

Comisia Electorală Centrală îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate sau false.

În total la alegerile din 29 noiembrie din UTA Găgăuzia până la ora 21:00 au votat 43 610 sau 33.65% alegători.