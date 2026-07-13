Un fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, riscă să rămână fără o parte din avere și să fie lipsit de dreptul de a ocupa funcții publice, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de 301.776 de lei.

Potrivit ANI, controlul efectuat asupra fostului magistrat și a membrilor familiei sale a scos la iveală o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile realizate în perioada anilor 2017–2018 și 2024. Inspectorii de integritate au concluzionat că suma de 301.776 de lei reprezintă avere cu caracter nejustificat.

ANI va solicita confiscarea averii

În urma constatărilor, Autoritatea Națională de Integritate va transmite cauza în instanța de judecată, solicitând confiscarea averii nejustificate în cuantumul diferenței identificate.

Totodată, prin actul de constatare s-a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Interdicție de trei ani pentru funcții publice

Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, fostul vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău va fi decăzut, pentru o perioadă de trei ani, din dreptul de a exercita funcții publice dintre cele prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

De asemenea, numele acestuia va fi inclus în Registrul de stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa funcții publice, conform prevederilor legale.

Decizia poate fi contestată

ANI precizează că actul de constatare nu este definitiv, iar persoana vizată beneficiază de dreptul de a-l contesta în instanța de judecată, conform procedurilor legale. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.

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