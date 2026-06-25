Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea din comerț a unui lot de turmeric „NGR Turmeric / Haldi Powder Kurkuma”, ambalat la 100 g, cu termen de valabilitate 31 decembrie 2027, după ce în produs au fost identificate reziduuri de pesticid peste limitele admise de legislație.

Potrivit instituției, în urma testărilor oficiale de laborator, în acest lot a fost depistat pesticidul clorpirifos în cantități care depășesc norma legală, motiv pentru care s-a dispus rechemarea produsului de pe piață.

ANSA precizează că măsura vizează exclusiv lotul indicat, iar celelalte produse ale mărcii și alte loturi nu prezintă risc și nu sunt afectate de decizie.

Consumatorii care au achiziționat produsul din acest lot sunt îndemnați să nu îl utilizeze și să îl returneze la punctele de vânzare, urmând să primească rambursarea contravalorii.

Produsul este distribuit în Republica Moldova de compania „47th Parallel” SRL.